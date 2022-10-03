Внеплановое заседание Госдумы РФ 3 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России на внеплановом заседании сегодня, 3 октября 2022 года, рассматривает законы о принятии в Россию ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья, прямая онлайн-трансляция обсуждений доступна на сайте KP.RU. Начало заседания запланировано на 14:00.

Также прямая видеотрансляция внепланового заседания и обсуждения законов о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей доступна на сайте Госдумы РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона 30 сентября 2022 года подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Как писал сайт KP.RU, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов. Так, в Донецкой народной республике за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей, а в ЛНР – 98,42%. Что касается Запорожской и Херсонской областей, то там результате оказались немного скромнее – 93,11% и 87,05% соответственно.

Прямая онлайн-трансляция внепланового заседания Госдумы РФ 3 октября 2022 года, смотреть эфир