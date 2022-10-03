Анекдоты: Жена спросила, когда мы уже наконец купим ложку для обуви, и испортила себе сюрприз на день рождения

- На строительство нашего ухрюпинского метро было выделено 160 тысяч долларов. Где они?
- Сделали метро!
- Думал, два трамвая закопал - и всё?
* * *
- А вот тут пишут, что у охранника 6-й разряд. Это как?!
- Это значит, что он уже с ходу решает кроссворды из «Науки и жизни»...
* * *
Именно в тот единственный за весь день момент, когда вы откинулись в кресле и расслабились, через контору пройдет с обходом босс.
* * *
Бойтесь психологов - они настраивают ваших тараканов в голове против вас.
* * *
Самая актуальная книга в послепасхальную неделю - «100 блюд из отварных яиц».
* * *
Сегодня открывал сыну чупа-чупс. Гады, лучше бы обувь так клеили!
* * *
Посадили банкира на десять лет. Отмотал он срок. Сидит в камере, готовится на выход.
Заходит адвокат и объявляет:
- Вам к сроку добавлен один год.
- За что? Почему?!
- Кешбэк 10 процентов.
* * *
Одна из главных задач родителя - стать ненужным для своего ребенка.
* * *
- Представляешь, Жора, вчера я встретил в парке очаровательную блондинку, которая прогуливала собачку. Я ей говорю для начала: «У вас таки изумительная собачка! Я уже много лет мечтаю заиметь такую же!»
- И шо же произошло дальше?
- Она оставила мне свою дворняжку и ушла.
* * *
- Боже, ну зачем же так! Целых десять заповедей? Может, пусть их будет пять?
- Моисей! Не торгуйся!
- А где тут сказано: «Не торгуйся»?
* * *
Если вам на 16-летие подарили воздушные шарики с цифрами, не выбрасывайте их. Их можно использовать еще на 19, 61 и 91 год!
* * *
- Вася, а ты как своего сына назвал?
- Рубль!
- А почему?
- А он все время падает.
* * *
Знали ли вы, что, если зажечь свечу в лунном свете и громко произнести три раза имя любимого человека, вы будете выглядеть как дебил.
* * *
Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.
* * *
Парень похитил свою возлюбленную. В полночь он увел ее через окно и на такси повез на вокзал. Приехав на место, он спрашивает у водителя:
- Сколько я вам должен?
- Ничего, отец невесты уже рассчитался.
* * *
Цифровые технологии захватили наш город.
Теперь в трамвае я могу расплатиться бесконтактной картой.
Жалко только, что трамвай 1958 года выпуска.