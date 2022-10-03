Анекдоты: Жена спросила, когда мы уже наконец купим ложку для обуви, и испортила себе сюрприз на день рождения

- На строительство нашего ухрюпинского метро было выделено 160 тысяч долларов. Где они?

- Сделали метро!

- Думал, два трамвая закопал - и всё?

* * *

- А вот тут пишут, что у охранника 6-й разряд. Это как?!

- Это значит, что он уже с ходу решает кроссворды из «Науки и жизни»...

* * *

Именно в тот единственный за весь день момент, когда вы откинулись в кресле и расслабились, через контору пройдет с обходом босс.

* * *

Бойтесь психологов - они настраивают ваших тараканов в голове против вас.

* * *

Самая актуальная книга в послепасхальную неделю - «100 блюд из отварных яиц».

* * *

Сегодня открывал сыну чупа-чупс. Гады, лучше бы обувь так клеили!

* * *

Посадили банкира на десять лет. Отмотал он срок. Сидит в камере, готовится на выход.

Заходит адвокат и объявляет:

- Вам к сроку добавлен один год.

- За что? Почему?!

- Кешбэк 10 процентов.

* * *

Одна из главных задач родителя - стать ненужным для своего ребенка.

* * *

- Представляешь, Жора, вчера я встретил в парке очаровательную блондинку, которая прогуливала собачку. Я ей говорю для начала: «У вас таки изумительная собачка! Я уже много лет мечтаю заиметь такую же!»

- И шо же произошло дальше?

- Она оставила мне свою дворняжку и ушла.

* * *

- Боже, ну зачем же так! Целых десять заповедей? Может, пусть их будет пять?

- Моисей! Не торгуйся!

- А где тут сказано: «Не торгуйся»?

* * *

Если вам на 16-летие подарили воздушные шарики с цифрами, не выбрасывайте их. Их можно использовать еще на 19, 61 и 91 год!

* * *

- Вася, а ты как своего сына назвал?

- Рубль!

- А почему?

- А он все время падает.

* * *

Знали ли вы, что, если зажечь свечу в лунном свете и громко произнести три раза имя любимого человека, вы будете выглядеть как дебил.

* * *

Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

* * *

Парень похитил свою возлюбленную. В полночь он увел ее через окно и на такси повез на вокзал. Приехав на место, он спрашивает у водителя:

- Сколько я вам должен?

- Ничего, отец невесты уже рассчитался.

* * *

Цифровые технологии захватили наш город.

Теперь в трамвае я могу расплатиться бесконтактной картой.

Жалко только, что трамвай 1958 года выпуска.