«Нина» замедленного действия

Нина (Виктория Исакова) пытается дозвониться до тех, кто сможет объяснить ей, как жить дальше. Фото: Канал ТНТ

Самый простой и эффективный способ создать сюжетную интригу - отправить героев по маршруту «из грязи в князи». В данном случае героиня Виктории Исаковой двигается в обратном направлении, но сути это не меняет: крутые перемены, случившиеся в жизни женщины, превращают эту жизнь из сытой, но скучной, в голодную, но увлекательную.

Итак, Нина живет вполне благополучно: у нее большой дом под Нижним Новгородом и успешный муж-бизнесмен (Андрей Бурковский), поражающий своими альтруистическими порывами: представьте себе, этот рыцарь без страха и упрека тянет на себе не только жену и дочь, но и детей супруги от двух предыдущих браков. Более того, благородный мужчина еще и помогает финансово двум бывшим мужьям Нины (Сергей Лавыгин и Сергей Бурунов). Впрочем, даже принц на белом коне может в какой-то момент свернуть налево: вот и супруг Нины увлекся юной красоткой (Юлия Хлынина) и решил бросить всех тех, кто так уверенно устроился на его могучей шее. Теперь героине Исаковой придется в одиночку обеспечивать не только себя и многочисленных детей, но и кормить двух мужей-дармоедов.

Одним из авторов этой поучительной истории стал режиссер и сценарист Жора Крыжовников, далеко не в первый раз изучающий загадочную русскую душу и ее реакцию на внешние раздражители. «Придумывая Нину, мы держали в голове образ Скарлетт О’Хары, которая, как известно, говорила: «Я подумаю об этом завтра», - рассказывает создатель таких хитов, как «Горько!», «Самый лучший день» и «Звоните ДиКаприо».

ТНТ.

«Нина». С 3 октября. Понедельник - четверг, 20.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лихие ночи в городе Сочи

Персонаж Никиты Панфилова - сыщик и байкер в одном флаконе. Фото: НТВ

Начинается второй сезон курортного детектива «Лихач».

Вновь на экранах будет красоваться харизматичный Сергей Сотников в исполнении Никиты Панфилова - заместитель начальника уголовного розыска города Сочи, который гоняет по олимпийской столице на мотоцикле и никого не боится. Боятся скорее его: вот и главный враг Сотникова, знакомый зрителю еще по первому сезону криминальный босс Очигава (Кирилл Полухин), опасается бросать Сергею открытый вызов, но и сдаваться, конечно, тоже не собирается.

НТВ.

«Лихач». С 3 октября по будням, 20.00.