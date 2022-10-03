Страшная месть блондинки

Роман Маякин играет калининградского таможенника, влюбленного в жену олигарха. Фото: Кадр из фильма

В год переезда в США продюсер Цекало решил снять Настоящее Американское Кино. С женским доминированием, клиниками счастья и эффектными гонками в акватории морского порта. Вышел такой эпический шлак, что картина лежала без движения три года, чтоб не смешить людей и не марать фирму. Но спецоперация сожгла предохранители, и неликвид пошел в сеть, как при спешной распродаже активов.

По сюжету инспектор калининградской таможни Гарин (Роман Маякин) готов на все, чтоб вырвать из рук похитителей подругу - жену местного олигарха (Вильма Кутавичюте). Сжечь порт, сдать приятеля, провести через пост груз наркоты и сесть на пожизненное. Его бывшая пассия (Дарья Мингазетдинова) в чине полковницы ФСБ прислана из Москвы ловить наркобарона Кайзера. (А как еще могут звать авторитета в Калининграде? Не Кант же.) Гаринский сын-подросток (Евгений Зайфрид) зол на родителей и вечно пропадает на мысу у деда-колясочника, про которого только ленивому не ясно, что он-то Кайзер и есть.

Все это - классическая схема голливудского неонуара о шашнях пройдохи-копа с женой богача, за которые ему ломают ребра, а ей - шею (см. «Месть» Тони Скотта и тысячу поделок на тот же сюжет). Идею титры приписывают Александру Гарросу, сочинителю архидостойному, но после его смерти хозяйство отошло к вдове Анне Старобинец и еще семи авторам, с которых и спрос за всю вторичность сюжетных ходов.

Мальчика, подравшегося в школе, держат в СИЗО. Орды папарацци встречают ОМОН с захвата (в жизни не видел толп репортеров нигде, кроме Кремля и фильмов «Уорнер бразерс»). Телевидение сливает подробности следствия в вечерний эфир. Местная газета 1987 (!) года трубит в передовице о смерти криминального авторитета (эти ослы хоть раз видели советскую газету?). Трупы с отрезанными языками. Сделки со следствием. Клятвы детям, что их очень любят. Блондинки с пистолетом ночью в дождь замедленной съемкой - в скольких голливудских фильмах мы это видели? И где тогда бейсбол?!

Притом ясно, что женщина, способная развести мужика на пожизненное, должна быть по меньшей мере младшей сестрой Мэрилин Монро, тогда как пани Кутавичюте тянет разве что на младшую сестру Ксении Собчак. Хорошо хоть, режиссер Эген не покрасил ее в рыжий цвет, как делает со всеми предполагаемыми красотками (в «Порту» красили шатенку Швец, в «Двоих против смерти» - шатенку Гусеву, в «Шерлоке в России» - пегую Старшенбаум). Типаж лица соответствует цвету волос, крашенину видно.

К тому же шоураннер Старобинец - дама прогрессивных взглядов и с начала операции сбежала от нас «приносить пользу свержению режима». А потому особо педалируется, что полиция ловит не тех, чекисты - лохи, таможня - воры, а дети - сплошь торчки. Может, и так, но смотреть, как воры и лохи бьются с бандитами за тупых детей и блондинок, совершенно неинтересно. Гаррос эту тайну знал и, будь жив, ни за что бы не допустил.

Бывают, конечно, случаи, когда антигерои столь хороши, что выезжают на харизме и обаянии. Маякин в фильме делает все, от него зависящее, блещет хитрым глазом и вполне располагает к себе, но и он бессилен: Гарин женат на дуре, блудит с женщиной-рыбой, терпит хамство сына и вообще неразборчив в связях (Мингазетдинова играет оскорбленную чекистку такой тупорылой тварью, что возникает не только вопрос, через какое место она получила полковничьи погоны, но и кто хоть раз на это место позарился).

Кино вышло воистину американское - со всесилием прессы, наркоты, злых баб и любительского психоанализа (ведь если в фильме по идее Гарроса героя зовут Гарин, это ж, должно быть, неспроста?).

Мы до такой красоты явно не доросли.

Надеюсь, и не дорастем никогда.

«ПОРТ»

2019.

Реж. Нурбек Эген.

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