Военная спецоперация на Украине 3 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года.

Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, теперь все желающие не могут оставить подконтрольную киевскому режиму территорию.

Словакия изготовит для Украины 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на минобороны республики. Отмечается, что финансировать данный заказ будут Германия, Дания и Норвегия, соглашение об этом подписали 2 октября.

Те жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которых призвали в вооруженные силы Украины (ВСУ), не понесут ответственность на новых территориях РФ за службу, если для них невозможно было без риска для жизни покинуть украинскую армию и они не совершали преступлений. Об этом говорится в опубликованных постановлениях Конституционного суда РФ. КС оставляет возможность жителям субъектов из армии ВСУ избежать наказания и преследования по возвращении.

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ понесли серьезные потери на Краснолиманском направлении под ударами российской авиации В частности, потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранены, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.