Артем бежит, как ураган!.. А мама держит его под мышки

У Артема очень хорошие шансы начать ходить. На операцию нужно собрать 374 тысячи рублей. Фото: Личный архив

Теме купили самокат. Подержанный, чтобы подешевле, но зато его собственный. На вырост. Чтобы знал, что у него есть самокат! Как у всех обычных мальчишек! И как только он встанет на ноги, сразу побежит кататься с другими ребятами. Но когда это произойдет, не знает никто.

- Мама, давай заниматься, делать упражнения, чтобы я стал сильным! – просит малыш.

И мама занимается. Делает массаж, гладит сведенные судорогой ножки. Улыбается при сыне. И плачет от безысходности, когда выходит из комнаты. Потому что никакие занятия без операции не помогут. В отличии от малыша, она знает его диагноз: «ДЦП, спастическая диплегияспастическая нестабильность тазобедренных суставов, торсионно-вальгусная деформация проксимальной части бедер, подвывих тазобедренных суставов с двух сторон. Эквино-плано-вальгусная установка стоп... Нарушение осанки по кифотическому типу». Вся эта абракадабра означает, что невидимая злая сила с каждым днем все больше выламывает суставы мальчика и корежит его тело. И чем дальше, тем тяжелее и больнее будет Артему.

Все проблемы начались с того, что мальчик родился на два месяца раньше срока. Результат – ДЦП. Но сказывается это только на ногах. В остальном – мальчишка как мальчишка: интеллект в норме, болтает как сорока, жизненные силы бьют ключом.

- Обожает читать про драконов, – смеется мама. - Нам книжку подарили с объемными картинками, и там громадная драконья лапа. Тема очень вежливо всегда с ней здоровается.

Еще бы! Какой же рыцарь без дракона?! А Темка именно рыцарь, и очень добрый. То соседям помогает калитку открывать, то на горке всех малышей вперед пропускает, помогает, руку подает, хотя сам еле стоит с помощью мамы. Драконы в книжке да малыши на горке – вот и все друзья Темы. А ему так хочется в детский сад, в толпу бегающих, летящих, гоняющих мяч: «Мама, почему я не такой, как все?»

- У Артема очень хорошие шансы начать ходить и в результате ничем не отличаться от здоровых детей! – говорят врачи. – Пока хорошие… Но если не поторопитесь, время уйдет. Спастика выворачивает тазобедренные суставы. Нужно делать операцию, пока не поздно!

Мама и рада бы, но откуда взять 374 000 рублей, когда в семье двое детей и работает только папа – обычный служащий. А именно столько стоит операция СДР (селективная дорсальная ризотомия). Она подходит не всем. Но Артёму повезло. На консультацию в НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева подтвердили, что в его случае такое лечение будет иметь хороший результат. Эта операция делается один раз в жизни и убирает основную проблему — спастичность. После этого Теме останется только активно заниматься, и он будет ходить, бегать, кататься на самокате! А пока…

«Мама, я помогу мыть тарелки!» – Артем рвется в бой и слышится грохот роняемой посуды. «На счастье!» - улыбается мама. И, судя по количеству осколков, счастья должно быть много. А значит, сумма, которую все никак не удается собрать, должна найтись! Но из трехсот семидесяти четырех тысяч пока собрано только шестьдесят четыре. Время уходит. Пожалуйста, помогите!

Если остались вопросы, звоните в фонд: +7 495 620 0062 или маме Оксане: +7 925 791-30-52.

Способы помощи:

1) мгновенный платёж с помощью QR-кода (наведите камеру на QR-код и откройте в браузере либо в приложении Вашего банка) или по ссылке.

QR-код для перечисления помощи Артему.

2) СМС на номер 3443 с текстом ТЕМА 300, где 300 - любая сумма помощи (требуется подтвердить платёж в ответном СМС)

3) на странице Артёма на сайте детфонд.рф