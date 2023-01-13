Анна Семенович рассказала о страшной потере в семье: «Зрители не могли понять, почему я рыдаю»

Фото: Артем КОСТЕНКО
На вечеринку Анна Семенович прибыла при параде. Заметно постройневшая артистка предстала перед гостями в черном брючном костюме с жилетом и широкополой шляпе. Мы решили выяснить, как Аня привела себя в форму.
- Аня, вы сильно постройнели. В чем секрет?
- Я недавно в третий раз переболела ковидом, причем достаточно серьезно. Я этому поначалу не придала особого значения: думала просто головная боль. Но потом появилась сильная слабость, а температура подскочила до 39.5. Ко мне приезжали врачи и ставили капельницы. Хотя серьезных последствий в этот раз нет, но ковид очень сильно вымывает из крови витамины ослабляет иммунитет. Доктора прописали мне огромное количество БАДов и витаминов. Я пью их буквально горстями. Но поскольку все это время я лежала дома, а спортом заниматься было нельзя, то я успела набрать лишних килограммов. А сейчас ввела спорт и массажи, и вот привела себя в порядок. У меня дома есть тренажерная дорожка, где занимаюсь ежедневно по 80 минут. Сама составила программу, поскольку по образованию я тренер.
Фото: Артем КОСТЕНКО
- Как отметили Новый год?
- На работе. Обычно прямо за сценой слушаешь бой курантов и речь президента, а, сделав глоток шампанского, снова выбегаешь к зрителям и продолжаешь их радовать.... Первого января у папы день рождения. У нас традиция, что в этот день я приезжаю к родителям за праздничный стол. Мы поздравляем папу и отмечаем Новый год... В конце декабря я нашла себе компанию, которая полностью задекорировала мою квартиру под Новый год, и настроение стало праздничным. Всегда заранее начинаю покупать подарки и полноценно готовиться к встрече праздника... Маша Вебер сделала мне приятный подарок на Новый год - это серебряная подвеска с черной шпинелью и агатом от ее бренда. Вот видите, какие мы все дружные в шоу-бизнесе.
- Гонорары за выступления сейчас выше или ниже стали?
- Цены такие же. Насколько мне известно, их никто не снижал, за Новый год наценка идет 30%, поскольку у всего коллектива двойной гонорар за работу в праздник.
- А каким было ваше самое яркое выступление?
- Оно было в прошлом году 1 марта. Мне позвонили в день моего рождения со словами «Аня, у нас через три часа на РУ.ТВ концерт в поддержку наших ребят на спецоперации, нужно поддержать!». А у меня уже стол накрыт, гости ждут, но отказать я не смогла. Только попросила, чтобы дали выступить первой. Я быстренько собралась, прибежала и отработала. Мне подарили огромнейший букет цветов. В общем, это был настоящий праздник!
- Вы ведь довольно активно поддерживаете спецоперацию?
- Считаю, что долг артиста в такой ситуации поддерживать наших воинов, а также матерей, жен и сестер, которые потеряли своих близких мужчин. Я регулярно выступаю на Донбассе, и на днях у меня будет еще два благотворительных концерта. В Дивизии им. Дзержинского буду выступать для женщин, у которых погибли близкие люди, а затем поеду в госпиталь к раненным. Я чувствую, что должна поддержать наш народ.
Фото: Артем КОСТЕНКО
- Говорят, вы и деньги даже собираете?
- Да, я как-то вложилась в покупку квадрокоптера. У меня есть близкая подруга Татьяна Борщ. Она снимает потрясающие фильмы, такие как «Донбасс.Дети» про то, как жили восемь лет дети, которых лишили родителей. Она ездила туда, и отвозила помощь от артистов. А я как раз была одной их тех, кто собирал эту помощь. Считаю, что это обязанность каждого человека откликнуться. Среди моих знакомых равнодушных не было.
- А если завтра придется воевать, сможете перевязать раненного?
- Не уверена, нас этому не учили. Но вот сделать искусственное дыхание или спасти утопающего точно смогу. Еще могу укол сделать, даже себе их регулярно колю. Думаю, из меня выйдет очень хорошая медсестра.
- Были ли у вас на концертах такие ситуации, которые могли бы выбить вас из колеи?
- Это было в Дубае: за час до концерта я узнала, что у меня умерла бабушка. Я рыдала на всех своих медленных песнях. Зрители поначалу не могли понять, что происходит. Но когда я поделилась своим горем, все начали аплодировать и рыдать вместе со мной. Концерт получился максимально душевным. Я его отработала, и в ту же ночь села на самолет в Россию, чтобы помогать маме заниматься похоронами.
- Артист всегда должен держать лицо?
- Артисты - люди очень обязательные. Если мы заявились уже на каком-то концерте, то это значит, что люди купили билеты, пришли тебя послушать и посмотреть. Нельзя их разочаровывать, нужно выйти и отработать. Было не раз, когда работаешь буквально на волевых: с температурой, без сил, а в конце даже сознание теряешь.
Фото: Артем КОСТЕНКО
- А случались какие-то нестандартные ситуации на концертах?
- Да сколько угодно! Когда я только пришла в «Блестящие», мы работали на свадьбе. И один пьяный гость меня буквально украл со сцены: схватил, перевернул. Со словами «Какая симпатичная новенькая» куда-то меня потащил. Директор с охраной буквально вырывали меня у него из рук. На следующее утро, правда, он извинился, прислал букет цветов, и на этом инцидент был исчерпан.
- Говорят, теперь вместо уехавших артистов пародисты выступают. Как к этому относитесь?
- Это совсем другой жанр. Я видела несколько пародий на себя в юмористических шоу, но оригинал есть оригинал. Кто может быть такой же шикарной, как я?!
- А что у вас сейчас с новыми песнями?
- В декабре на Русском радио зазвучала моя новая композиция «Мой человек». Очень душевная и трогательная. Это песня для всех, кто хочет найти того самого человека. В ближайшее время буду снимать на нее клип. Надеюсь, что он тоже выйдет на РУ.ТВ.
- А вы уже нашли «своего человека»?
- Конечно! Я всегда с тем самым человеком – сама с собой!
Фото: Артем КОСТЕНКО
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