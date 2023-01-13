Анна Семенович проходит терапию из-за тяжелой болезни

Фото: Артем КОСТЕНКО

Анна Семенович не из тех артистов, кто любит говорить о сокровенном. Личное певица держит при себе. Но в последнее время поклонники заметили, что артистка прибавила в весе. Как выяснилось, это произошло из-за тяжелой болезни. Вокалистка до сих пор проходит терапию - она буквально горстями пьет препараты.

Анна Семенович решилась на признание. Фигуристая певица до сих пор проходит терапию из-за тяжелого недуга. Все началось с обычной головной боли. Артистка поначалу не придала этому особого значения. Но потом она буквально не могла встать из-за жуткой слабости.

"Я недавно в третий раз переболела ковидом, причем достаточно серьезно... Температура подскочила до 39,5. Ко мне приезжали врачи и ставили капельницы" - сокрушается звезда эстрады.

Как известно, ковид очень сильно бьет по иммунитету, буквально вымывает из крови витамины. Потому красавица до сих пор консультируется с врачами по поводу своего состояния. Она проходит реабилитационную терапию. "Доктора прописали мне огромное количество БАДов и витаминов. Я пью их буквально горстями".

Анна соблюдала постельный режим. "Поскольку все это время я лежала дома, а спортом заниматься было нельзя, то я успела набрать лишних килограммов", - рассказала она kp.ru.

Сейчас Анна вернулась в спортзал и делает массажи. "У меня дома есть тренажерная дорожка, где занимаюсь ежедневно по 80 минут. Сама составила программу, поскольку по образованию я тренер", - поделилась Семенович.