Билл Гейтс рассказал, на что поменял свой смартфон Samsung

Билл Гейтс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский миллиардер, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей сайта Reddit, рассказал о появлении у него очередного смартфона. По его словам, новый гаджет был подарен ему председателем корпорации Samsung.

– У меня сейчас в руках Samsung Fold 4, который глава Samsung Ли Джей-Йонг подарил мне во время встречи в Южной Корее. Его подарок был призван обновить мой Fold 3, – написал Гейтс на своей странице.

Также он сообщил, что пользуется различными программами от Microsoft, в частности – Outlook и другими, но предпочитает использовать ноутбук и смартфон, но практически не пользуется планшетом.

Несмотря на призыв «спрашивать о чем угодно», размещенный на страничке Гейтса, миллиардер предпочел не отвечать на вопрос пользователя - не планирует ли Microsoft в новой своего Surface Duo отказаться от концепции двух экранов в пользу одного складного?

Кроме того, читателей Reddit позабавил сам факт появления нового смартфона у Билла Гейтса.

– Тот самый случай, когда вы идете к председателю правления Samsung чтобы обновить телефон, – написал один из пользователей.

Кроме того, читатели порекомендовали миллиардеру отныне быть крайне осторожным, учитывая тот факт, что подарок вполне может быть устройством ля шпионажа.