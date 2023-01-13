Cамым сексуальным мужчиной планеты объявлен Крис Эванс

Голливудский актер Крис Эванс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристофер Эванс — популярный американский актёр, получивший мировую известность благодаря роли Капитана Америки в кинематографической Вселенной Marvel.

Известно, что 41-летний Крис любит собак и до сих пор ведёт холостяцкую жизнь.

В 2022 году по версии журнал People его признали самым главным красавчиком на Земле.

Началом звёздного пути Эванса стала школа, где его мама была художественным руководителем детского театра. Она научила его бить чечётку и давала сыну роли во всех постановках. Так что чуть ли не полжизни Криса прошли в трико и туфлях.

И пусть танцевальный навык ему потом и не понадобился, но актер признается, что поплясать от всей души он любит и по сей день.

Началом его кинокарьеры стал фильм «Недетское кино», где в одном из кадров он предстал в трусиках их взбитых сливок с ягодами на груди.

Крис Эванс в фильме «Недетское кино».

Пика популярности Эванс достиг благодаря фильму «Мстители». По версии Scream Awards, Крис стал лучшим супергероем. А в 2016 году роль Капитана Америки сделала из него самого высокооплачиваемого актёра Голливуда. Для съемок он то набирал вес, то сгонял его.

Теперь Эванс не только актёр, но и режиссёр. В 2014 году он сыграл одну из ролей в собственном фильме, даже ради нее научился играть на трубе. Также он умеет играть на фортепиано, однако наслаждаться его игрой может только пёс, ведь актер до сих пор холост и живет один с четвероногим питомцем.

Актер в образе Капитана Америка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всё свободное время Эванс уделяет отдыху и благотворительности в пользу детей-сирот. Но вовсе не собирается забрасывать кино, продолжая сниматься.