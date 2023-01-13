В Турции в целях безопасности поделили девушек по росту

Пока в Анталье действует штормовое предупреждение, не исключено, что в связи с непогодой власти примут решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Фото: REUTERS

В связи со штормом, бушующим в турецкой Анталье, мэр Эрсин Языджы обратился к жителям и гостям города с необычным предупреждением. Градоначальник посоветовал девушкам, чей рост не превышает 160 сантиметров, не покидать своих домов, чтобы не подвергаться риску быть унесенными порывами ветра.

Турецкие СМИ сообщают, что ураганный ветер, который местами достигал скорости в 60-70 километров в час, поднял в море волны высотой до 6 метров, привел к повреждению десятков автомобилей и повалил деревья по всему городу, информация о пострадавших в результате разгула стихии пока отсутствует.

Пока в Анталье действует штормовое предупреждение, не исключено, что в связи с непогодой власти примут решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Граждан призывают проявлять максимальную осторожность и внимательно следить за объявлениями.

Свирепствующий в Анталье шторм не является нормой – согласно статистическим данным, средняя температура в январе в городе составляет 11-12 градусов тепла, а норма осадков, как правило, не превышает 130 мм. В зоне шторма сейчас находятся регионы Средиземного, Эгейского и Мраморного морей, синоптики утверждают, что такая ситуация продлится как минимум несколько дней.