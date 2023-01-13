В парке Горького билайн спрятал подарки для посетителей катка

Источник фото: Пресс-служба Парка Горького

Посетителей парка Горького в Москве ждут зимние развлечения, подготовленные билайном. Атмосфера праздника ощущается сразу возле центрального павильона катка, где оператор расположил различные инсталляции и арт-объекты, возле которых непременно хочется сфотографироваться.

Арт-объект уже стал центром притяжения любителей зимних фотосессий. Он представляет собой трехметровую елку из ярких шаров в цветах билайн. Рядом скоростная аллея апперов, которая знакомит посетителей с новыми героями, помогающими сделать мобильную связь еще более выгодной.

Источник фото: Пресс-служба Парка Горького

Апперы олицетворяют новый универсальный тариф-конструктор UP с элементами геймификации. Для абонентов билайн они подготовили QR-квест. Сканируя QR на бортах катка, можно получить в подарок дополнительные броски в мобильной игре «Новогодний движ 2023». Правила в ней похожи на классическую настольную игру-лабиринт: участник выбирает одного из пяти персонажей-апперов и с помощью бросков кубика передвигается по ячейкам игровой карты. Перемещаясь по ним, игрок может находить подарки от оператора и партнеров, а также другие игровые объекты.

Делиться с близкими яркими фото и видео с катка и парка можно онлайн. Для этого билайн продолжает улучшать качество связи в столице. В прошлом году было построено более 5000 новых базовых станций, в том числе для лучшей работы мобильного интернета в популярных местах отдыха.

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