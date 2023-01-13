Андрей Турчак: Необходимо «одно окно» для сбора информации от мобилизованных и тех, кто хочет им помогать

Регионам, где губернаторы наладили коммуникацию с военными комиссариатами и где в одну команду удалось объединить много людей и общественных движений, готовых помогать, проблем и обращений, связанных с вопросами СВО, заметно меньше, отметил руководитель парламентской рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и общественным движением «Команда 47». Оно объединяет активистов #Мывместе, волонтёрских, молодёжных и ветеранских организаций, «Единой России», женсоветов для помощи фронту, участникам СВО и их семьям.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА

«Многие из этих людей не раз выезжали «за ленточку», доставляли помощь на фронт и мирным жителям. Они точно знают, потому что видели своими глазами, реальную картину: какие есть проблемы с обеспечением и бойцов, и их семей. Чем можно усилиться в тылу, чтобы оказывать нашим военнослужащим не только материальную поддержку, но и моральную», — отметил Андрей Турчак.

Встреча была посвящена опыту работы движения, практикам по поддержке военных, которые можно распространить на всю страну, а также проблемным вопросам.

«Многими (вопросами — прим.) уже занимается наша рабочая группа. И многое из того, что прозвучало сегодня на встрече, войдёт в наш первый доклад Президенту. Важный момент, о котором сегодня говорили — канал сбора информации по принципу „одного окна“. И это касается почти всего: сбора обращений по некорректному начислению выплат; поиска мобилизованных родственников, когда они по долгу не выходят на связь; оказания юридической помощи и т.д. И такое «одно окно» нужно не только для тех, кому помощь нужна, но и для тех, кто ее готов оказывать», — подчеркнул руководитель рабочей группы.

Он отметил, что многие люди готовы помогать, но не знают, на какую помощь есть запрос и куда обратиться.

«Простой пример. Серебряные волонтёры вяжут носки. Много связали. Говорят: «Чем мы ещё можем помочь». Эти люди готовы помогать на кухне или с уборкой в госпиталях, ухаживать за ранеными, заниматься с детьми мобилизованных. И такое «одно окно» помогло бы формировать адресный запрос на необходимую помощь», — заключил Андрей Турчак.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

В свою очередь, Александр Дрозденко рассказал, что регион постоянно помогает фронту, а также установил социальные меры поддержки участникам СВО.

«У нас есть дополнительные выплаты раненым. Если это ранение несложное, контузия или травма — 500 тысяч рублей, вторая-третья группа — 750 тысяч рублей. Миллион доплачиваем, если первая группа. Плюс берём на себя гарантии обучения трудоустройства инвалидов», — рассказал губернатор.

Сегодня волонтерская работа в регионе идет по двум направлениям: продолжение помощи тем, кто находится в зоне СВО, а также поддержка их семей.

«У нас хороший контакт с воинскими частями, мы точно знаем, где находятся наши ребята. Отправляли им необходимое до Нового года. Первые машины в этом году — в праздники. Четыре грузовика, это в основном спальники, сапоги. Плюс, конечно, социальная поддержка семей, про питание, льготы по коммунальным платежам. Перед Новым годом проводили акцию, чтобы ни одна семья добровольцев или мобилизованных не осталась без внимания», — сообщил Александр Дрозденко.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что основная задача возглавляемой им рабочей группы — информировать руководство страны о том, как решается та или иная проблема.

«Специальная военная операция вскрыла проблемные участки, на которые раньше просто не обращали внимания. Поэтому с вашей помощью я рассчитываю, что мы точечно определим не просто, что происходит в качестве постановки проблемы, а как это решается», — заключил Андрей Турчак.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомним, 29 декабря секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак провёл первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению Президента. В её задачи входит обеспечение взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей.

На первом заседании принято решение о создании внутри группы пяти подгрупп по основным направлениям: развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учёт граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан.

Рабочая группа, в состав которой вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты, будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.