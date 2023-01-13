Фото: Оксана ФОМИНА

В этом конкурсе многое впервые. Впервые проходит творческое состязание концертмейстеров, неизменных спутников певцов и соавторов их успеха. И это не случайно: Хибла Герзмава по своему первому образованию пианистка.

Впервые победителей ждет такой солидный призовой фонд. Обладатель гран-при получит 2,5 млн. рублей, а за первое место вручат 1,5 млн. Еще одна опция для победителей - дебют на сцене оперного театра. Площадки, к слову, будут серьезные: театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, театр «Геликон-опера» и другие.

Как отметила Хибла, у этого конкурса очень широкая география участников.

- Мы отсмотрели заявки около 800 претендентов из 38 стран, буквально со всего мира: из Бразилии, Казахстана, Франции, США, Китая, Монголии. Очень хорошие вокалисты и концертмейстеры, некоторые из них уже работают в оперных театрах, а другие только начинают свой путь. Все они очень молодые! - отметила Хибла Леварсовна.

Фото: Оксана ФОМИНА

Как отметил генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, свои видеозаписи прислали не только вокалисты из дружественных стран, но и так называемых «недружественных», что говорит о том, что культуру нельзя отменить вопреки воле политиков.

В очный тур вышли 55 участников - 39 вокалистов и 16 концертмейстеров.

Творческие состязания начинаются сегодня, 13 января. А имена победителей станут известны 22 января, тогда же пройдет гала-концерт с участием лучших вокалистов конкурса.

- Будьте голодны до музыки и творчества! - напутствовала звезда оперы молодых исполнителей.

Фото: Оксана ФОМИНА

После торжественного открытия состоялся концерт, в котором в очередной раз блеснули своим талантом сопрано Хибла Герзмава, бас Ильдар Абдразаков и пианистка Екатерина Мечетина.