В США умер кузен основательницы BLM после стычки с полицией: начнутся ли в стране вторые "флойдовские протесты"

Кадры задержания Кинана Андерсона утекли в сеть. Фото: Youtube

Американская политика в новом 2023 году проходит под знаком «дежа вю» — повторения недавних событий в ещё более абсурдной форме. Сначала на вторую годовщину «дела 6 января» в соседней Бразилии почти буквально воспроизвели штурм местного Капитолия, когда «локальный Трамп», президент-националист Болсонару, не смог переизбраться на выборах.

А теперь повторяется май 2020 года, когда смерть никому не известного афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией повлекла самые массовые протесты за последние десятилетия: с поджогами, погромами, свержением статуй отцам-основателям страны за их «белый расизм» и всемирным шествием слогана Black Lives Matter («чёрные жизни имеют значение»). Сторонники тогдашнего президента Трампа вообще полагали, будто их противники, либералы из Демпартии США, под видом «народных митингов» пытались провернуть цветную революцию, дабы помешать президенту-республиканцу переизбраться в ноябре того же года.

И вот — дежа вю. 3 января 2023-го в Лос-Анджеле в 15:35 случилось достаточно заурядное дорожно-транспортное происшествие. К месту происшествия сразу подъехала полиция и задержала главного подозреваемого в автостолкновении — некоего Кинана Андерсона (Keenan Anderson).

31-летний афроамериканец вёл себя странно, был взвинчен, кричал, будто кто-то хочет его убить. Впрочем, видеозаписи показывают: на тот момент жизни Кинана ничто не угрожало, а на вопрос, кто же этак на него покушается — молодой человек так и не ответил.

Далее сюжет становился всё более мутным. Видеорегистратор одного из полицейских зафиксировал слова Андерсона: «Они хотят сделать из меня нового Джорджа Флойда». Опять же, забегая вперёд, это сравнение оказалось буквальным, — в дальнейшем, как и в «деле Флойда», в крови молодого человека обнаружили следы наркотиков: кокаина и каннабиса. Вероятно, его экстравагантное поведение объяснялось именно этим.

Начнутся ли теперь новые протесты по образцу движения BLM-2020? Похоже, в ближайшие дни мы узнаем... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

События стремительно двигались к трагической развязке. Кинан Андерсон, по всей видимости, плохо себя чувствуя, попросил воды — но полицейские лишь неоднократно требовали от него «сидеть на тротуаре смирно». Тогда парень побежал (по утверждениям офицеров, «пытался запрыгнуть в чужую машину и удрать»). После непродолжительной погони афроамериканца снова схватили — и тут у него что-то стряслось с сердцем. Кинан был перемещён в местный госпиталь, где, по официальным заявлениям, «умер спустя четыре с половиной часа от сердечного приступа».

Нельзя сказать, что это из ряда вон выходящее событие. Например, в период 2-3 января в разных частях того же Лос-Анджелеса в похожих «полицейских инцидентах» были застрелены по меньшей мере два гражданина — Такар Смит и Оскар Санчес. Единственное, что отличает от них покойного Кинана Андерсона, — отсутствие всемирно известных родственников.

Ибо мистер Андерсон — двоюродный брат Патрисии Каллорс (Patrisse Cullors). Эта женщина — термоядерная либералка, писательница и ЛГБТ-активистка, в 2013-м придумавшая тот-самый слоган Black Lives Matter. Чтобы вы понимали её убеждения — жена (или муж?) Патрисии, по имени Джанайя Хан, идентифицирует себя как «множественный гендер» и требует называть себя местоимением «они».

Понятно, что такие влиятельные среди «либерального движа» родственники не позволили спустить «дело нового Флойда» на тормозах — и вот уже полиция Города Ангелов проводит расследование собственной жестокости, а мэр и другие чиновники приносят соболезнования, потрясая громами в сторону всё той же полиции.

И вопрос лишь один. В 2020-м, в разгар «дела Флойда», у власти стоял белый расист и националист Трамп (ну, по крайней мере, таким его рисовали крупные СМИ), а сейчас в Вашингтоне — демократ Джо Байден, пришедший во власть на волне критики всех этих безобразий. Да и Лос-Анджелес и весь штат Калифорния — один из базовых регионов демократов.

Начнутся ли теперь новые протесты по образцу движения BLM-2020? Похоже, в ближайшие дни мы узнаем, было ли то движение «народной инициативой» — или попыткой «сетевой революции» демократов против ненавистного Трампа.