Нестандартные победительницы конкурсов красоты: темнокожая финка, лысая немка и "жертва пластики" из Украины

Их нравы и наши: "королева красоты" из США Брайан Нгуен и "Мисс Россия 2022" Анна Линникова. Фото: из соцсетей

Конкурс "Мисс Вселенная 2022", финал которого состоится завтра в Новом Орлеане, уже прославил на весь мир нашу участницу Анну Линникову. И все благодаря американскому журналисту Джексону Хинклю, чей пост в соцсетях с фотографией русской красавицы завирусился в считанные минуты.

- Мы совсем потеряли связь с реальностью, - констатировал Хинкль, опубликовав эффектный коллаж, на котором рядом с нашей "Мисс Россия 2022" красовался 19-летний трансгендер с ожирением Брайан Нгуен - победитель конкурса "Miss Greater Derry 2022" в Нью-Гэмпшире, США. То, что Брайн - биологический мужчина в цветнике натуральных девушек-участниц, организаторов нисколько не смутило.

Впрочем, конкурсы красоты оскандаливаются не только трансгендерами. Дамы-победительницы тоже порой до чёртиков раздражают народ. Да что и говорить, вы полюбуйтесь!

ИОАННА ПАЛАМАРЦУК, "МИСС ГАННОВЕР 2017"

Шесть лет назад, когда немцы уже вовсю свыкались с новой европейской толерантностью, организаторам рядового бьюти-смотра всё равно удалось прогреметь. Лысая победительница - вот это скандал! 16-летнюю Иоанну возненавидел весь город: мол, чем провинились ганноверские женщины, если самой красивой выбрали ЕЁ? В соцсетях новоиспеченную королеву тут же окрестили "Мисс строительный рынок", а судей обозвали подслеповатыми выпивохами.

Иоанну возненавидел весь город Фото: Соцсети

Кстати, стрижку "под ноль" участница конкурса сделала спонтанно всего за две недели до финала - до этого девушка была обладательницей вполне приличных локонов. Но кто-то сказал, что ей пойдут короткие волосы...

СЕФОРА ИКАЛАБА, "МИСС ХЕЛЬСИНКИ 2017"

Похоже, 2017 год в Европе выдался неурожайным... Так, в столице Финляндии, богатой натуральными блондинками, корону конкурса красоты неожиданно вырвала африканка. Неужели финны предпочитают тёмненьких? Или всем рулит политкорректность?

Сефора Икалаба Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кроме главного титула, 19-летней Сефоре достался еще один: "Мисс совершенное тело". С этим, к слову, никто не спорил: Икалаба - профессиональный тренер по фитнесу. А вот рост у девушки не модельный: всего 165 см.

ЛИЛИАНА ПИНЬКОВСКАЯ, "МИССИС ВСЕМИРНАЯ 2021"

В позапрошлом году в Одессе провели конкурс с претензией на мировой охват "Миссис Worldwide 2021", то есть "всемирная". Организаторы уверяли, что подготовка была очень серьёзной и длилась целый год, а девушек отбирали особо тщательно. Но каково же было разочарование публики, когда из десятков миловидных и натуральных дам члены жюри увенчали короной нестандартную Лилиану. "Это что, конкурс работ пластических хирургов?", - обалдели в Сети, окрестив победительницу жертвой неудачной пластики.

Лилиана Пиньковская Фото: Соцсети

Между тем, Пиньковская или Доктор Лилиана, как она себя называет, - врач-косметолог и владелица собственной клиники эстетической медицины. Как с гордостью заявляет дама, все авторские методики она первым делом испытывает на себе...

ХАРНААЗ САНДХУ, "МИСС ВСЕЛЕННАЯ 2021"

Харнааз Сандху до и после победы в "Мисс Вселенная". Фото: из соцсетей

До 14 января 2023 года индийская модель с гордостью носит звание самой красивой женщины Вселенной, хотя фанаты конкурса и требовали его забрать. Мол, жюри выбирало совсем другую победительницу: тонкую и звонкую, весом в 50 килограммов. Но всего за пару месяцев после победы Сандху расслабилась так, что стала в полтора раза больше и превратилась из супер-модели в бодипозитивщицу. Живот и щеки не удалось "сдуть" даже к финалу "Мисс Вселенная 2022", где на фоне точеных участниц Харнааз выглядит особенно неудачно.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Россияне ужаснулись королеве красоты из Крыма

Справедливости ради, и у нас случались ну о-о-очень неоднозначные итоги бьюти-смотров. Так, в прошлом году публику наповал сразила "Миссис королева красоты - Крым 2022" - танцовщица, блогерша и мать двоих детей Ольга Валеева. Губы размера XXL, "рукава" из татуировок и огненно-рыжая грива волос - такую "мисс", увидев однажды, забыть невозможно.

"Миссис королева красоты - Крым 2022" - танцовщица, блогерша и мать двоих детей Ольга Валеева Фото: Личный архив

Слухи о купленной короне понеслись со скоростью света. "Сколько вам заплатила эта силиконовая долина?!", - гневались в соцсетях. Однако, судьи, несмотря на скандал, лишь пожали плечами: о вкусах не спорят...

ВОПРОС-РЕБРОМ

К чему мы катимся?

Так неужели тенденция очевидна, и теперь вместо традиционных красавиц на арену бойким шагом выходят нестандартные девушки - чем неожиданнее, тем лучше?

- Конкурсы разные и организаторы тоже разные. Например, если брать "большую четвёрку" ("Мисс Вселенная", "Мисс Мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". - Ред.), то никаких экзотических тенденций я не замечаю: выигрывают всё так же безусловно очаровательные девушки, - успокаивает эксперт в сфере конкурсов красоты Антон Парамонов. - Единственное отличие: сейчас стали больше обращать внимание на бэкграунд, жизненный опыт участниц. Глупенькая и красивая победительница - это больше не актуально.

Антон Парамонов, эксперт в сфере конкурсов красоты.

По словам эксперта, теперь куда больше шансов на победу у тех, кто реально занимается благотворительностью - помогает детям Африки или спасает людей от ковида. А одна из победительниц последних лет, например, служила в армии, и это, безусловно, добавило ей баллов.

- Но у нас в России эти тенденции почему-то не закрепились, и в стране по-прежнему стремятся выбирать лучшую среди моделей. Поэтому на контрасте с другими победительницами мы можем выглядеть как сторонники традиционных ценностей, - констатирует эксперт. - Однако, на мой взгляд, если корону получает какая-то уж очень нестандартная участница, то она, скорее всего, её купила. Особенно это касается детских конкурсов, где родители соревнуются кошельками, и для замужних дам, где богатые мужья хотят пропихнуть своих жён.

Однако, риск, что пресловутая толерантность доберется и до "большой четверки", всё же есть. Так, в прошлом году конкурс "Мисс Вселенная" купил трансгендер из Таиланда, местный медиамагнат (Чакрапонг Чакруджутатхиб родился мужчиной, но после совершеннолетия поменял пол). Новая владелица намерена сделать из смотра реалити-шоу, а также разрешить со следующего года к участию замужних, рожавших, беременных и даже сменивших пол.