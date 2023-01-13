С утра глава страны на самолете отправился в Уфу, чтобы проститься с Рахимовым. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Первый президент постсоветской Башкирии Муртаза Рахимов правил республикой 20 лет, с 1990 по 2010 год. 11 декабря после долгой болезни его не стало.

Несмотря на то, что политик официально уже как 12 лет не у власти, народ его не забыл. С самого утра 13 января начала выстраиваться очередь к концертному залу «Башкортостан» в Уфе. Пришли и официальные лица, и обычные жители региона.

Последний раз такой ажиотаж вызвали только похороны Жириновского. И прощание с Владимиром Вольфовичем было последней официальной траурной церемонией, которую Владимир Путин посетил лично (дань памяти Горбачеву он отдал до торжественных церемоний в ЦКБ).

До сегодняшнего дня. С утра глава страны на самолете отправился в Уфу, чтобы проститься с Рахимовым.

Российский лидер положил к гробу политика, туда где лежали награды, букет темно-красных роз. Владимир Владимирович молча постоял рядом, слегка поклонился и ушел.

- Он внес существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве, в качестве субъекта Российской Федерации. Проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории, - сказал Путин.

Родом Муртаза Рахимов из деревни Таваканово Кугарчинского района. Первая его работа – оператор Уфимского НПЗ в 1956 году. После он стал директором завода.

Глава республики много ездил по региону. В народе его уважительно прозвали «Бабай» - как бы дедушка по-башкирски.

В начале 90-х Рахимов вопреки указу Ельцина запретил распускать колхозы. Это сохранило большой аграрный кластер республики. До сих пор в Башкирии самая большая доля сельских жителей по стране.

При правлении Рахимова в республике было построено более тысячи школ, в каждом райцентре появились новые ФОКи и больницы. В Уфе были возведены ипподром "Акбузат", современный Конгресс-Холл, "Уфа Арена", больница имени Куватова, Гостиный двор, Татарский театр "Нур", Башдрамтеатр, новое здание аэропорта "Уфа" и многое другое.

- Он сохранил наш край, превратил Башкортостан в регион-лидер, очень авторитетный субъект РФ с крепкой экономикой. Это действительно невероятно, что у каждой семьи в Башкирии есть своя история, связанная с Муртазой Губайдулловичем, есть добрая память о нем, - сказал на похоронах глава Башкирии Радий Хабиров.

Надо заметить, что и боевой дух в республике не падает. На последней церемонии награждения госнаградами в Кремле все звезды Героев России достались бойцам родом из Башкирии.