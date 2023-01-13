Премьер Венгрии развеял "мифы о Германии и Евросоюзе", поддавшихся на приманки антироссийских санкций. Вот, что он заявил

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Германии вызвала у него шок Фото: REUTERS

Нормальному человеку среди идиотов жить трудно, практически невыносимо. Это в очередной раз доказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, похоже, остался единственным здравомыслящим человеком среди всех руководителей стран-членов Евросоюза.

Выступая в эфире радио Kossuth, он сделал ряд программных заявлений, которые явно не понравятся Брюсселю.

- Потерпевшими от ошибочной санкционной политики и конфликта являются европейцы. От конфликта точно выигрывает Америка, точно проигрывает Европа. Про Россию пока дискуссионный вопрос, выигрывают они сейчас или проигрывают, но так уж сильно они не проигрывают, если говорить о деньгах, - рубанул правду–матку Орбан. - В общем, в экономическом смысле можно с уверенностью сказать, что единственный или скорее самый большой проигравший во всем этом конфликте, который происходит, - это Европа.

- Я бы лично хотел - и, думаю, это было бы в интересах Венгрии - чтобы наконец вышел кто-нибудь достаточно смелый с крепкими бицепсами и широкими плечами и сказал бы: "Люди, мы с этим облажались! Венгерский разговорный язык может выразить это ощущение. Давайте сейчас остановимся, а то будет большая беда", - призвал Орбан, отвечая на вопрос о перспективах европейской экономики, и выдал свою оценку перспектив, которые трудно считать вероятными. - Если бы санкции прекратились, то в считанные минуты цены на энергию бы упали, и вместе с этим общий уровень цен и инфляция сразу сократились бы вдвое.

- Необходимо принести такое политическое решение в Брюссель. Но я не вижу человека с настолько крепкими бицепсами и широкой спиной. Смелость есть, например, у нас, венгров, и у меня, по-моему, тоже, но это не имеет значения, - оценил он скромные возможности Будапешта. - Я могу притормозить вредные тезисы, но не могу развернуть позицию больших государств и всего ЕС, силы Венгрии и моей для этого недостаточно.

А потому, по его словам, санкции приведут в ближайшем будущем к еще большей "беде".

- Я думаю, что в последующий период из-за недостатка смелости и силы продолжится это брюссельское несчастье, когда вводятся санкции, которые, оказывается, не работают, - выдал он свой прогноз и рассказал, что больше всего его разочаровали своей политикой Германия и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые вызвали у него "культурный шок и развенчали миф о немецкой практичности".

Но в этом месте культурный шок уже Орбан этими словами вызвал у вашего покорного слуги. Господин Орбан, я понимаю, что, в отличие, от украинских дипломатов, как один, вылупившихся хамами и грубиянами в инкубаторе имени Кулебы, Вы не можете называть вещи своими именами.

Но в глубине души вы не можете не понимать, что от той Германии, которую мы все знали когда-то, не осталось уже ровным счетом ничего.

Достаточно вспомнить даже не то, как смиренно сносят немецкие политики поучения и понукания вместе с оскорблениями от "запанувавших хохлов", а как министр иностранных дел Германии буквально перед Новым годом переименовала в здании своего ведомства "комнату Бисмарка", где первый немецкий канцлер, объединивший Германию, проводил переговоры, в "зал немецкого единства". И сделала это, наплевав на историю своей страны, в угоду нынешним модным веяниям толерантности. Дескать, Бисмарк был нетолерантным и гадким колонизатором. Где Бисмарк и где Бербок? И где была бы сейчас Бербок в случае своего существования, если бы Бисмарк не объединил в свое время Германию? Излишний вопрос, если учесть, что во времена Бисмарка Анналену не допустили бы даже полы мыть в коридорах МИДа или начищать столовые приборы на кухне. А нынешняя Германия, это страна не только не Бисмарка, но и даже не Ангелы Меркель.

Впрочем, что там греха таить. Подобные подходы к истории, в том числе и своих собственных стран, рожденные американским движением BLM (Black Lives Matter - жизни черных важны) охватили не только Германию, а и весь Евросоюз, придя в него из США в качестве руководящих указаний. Но весь фокус в том, что в США оно активизировалось в виде вандализма, сноса памятников, мародерства и ограбления магазинов в 2020-м после гибели Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими, а аналогичные действия с памятниками, в том числе, и историческими начали осуществлять победители "революции гидности" (достоинства) на Украине. Выйдя из Украины, движение вандалов и варваров толерантности наперевес по кругу вернулось в место своего происхождения, по пути разрушив менталитет целого ряда стран. На свою историю начали плевать в Португалии, Италии, Франции и других государствах. Но самые усердные ученики оказались в Германии, которая лишь немного уступает извечным русофобам-полякам в деле насаждения все новых и новых антироссийских санкций. Сборище послушных посредственностей, выбранных на свои посты по квоте "спортсменок, комсомолок, правильно политически подкованных" (ни в коем случае не красавиц, потому что ЛГБТ и феминистки выступят против) – вот что такое сейчас руководство ЕС и стран Евросоюза, в частности. И не стоит удивляться, что они не думают, а слушаются.

Все же как трудно быть нормальным и здравомыслящим среди тех, кто давит массой, не позволяя свернуть с дороги, ведущей к пропасти. Кто не верит, спросите у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он в курсе.