Путин объяснил, что мотивирует солдат на СВО

Пятницу Владимир Путин проводит в Уфе. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Пятницу Владимир Путин проводит в Уфе. Еще утром президент вылетел в Башкирию на похороны первого постсоветского главы региона Муртаза Рахимова. После траурной церемонии российский лидер встретился с нынешним главой республики Радием Хабировым.

- Он (Рахимов – Ред.) внес существенный вклад в развитие республики в ее новом качестве, в качестве субъекта Российской Федерации. Проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения сыграл очень важную стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Республика при его руководстве жила и восстанавливалась после развала Союза, - Владимир Владимирович отдал дать уважения скончавшемуся политику.

Дальше президент похвалил Башкирию за хорошие экономические темпы. Хотя – и это Путин подчеркнул отдельно – медициной и системой скорой помощи надо заниматься больше.

Хабиров в ответ перечислил успехи региона: рост промышленности, хороший урожай, за три года инвестиции увеличились на 31%.

- Мы поддерживаем военнослужащих – в республике сформировано три добровольческих батальона. В ЛНР сформирован логистический кластер – два раза в месяц мы гоняем конвои с вещами, раскидываем по батальонам и мобилизованным. Плюс мы наладили связь с подразделениями, где служит много башкир, - рассказал чиновник.

Владимир Владимирович все это поддержал. Он напомнил, как важна солдатам поддержка.

- Когда человек находится в условиях, когда жизнь подвергается опасности, внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, органов власти является ключевым моментом мотивации в действиях человека, ключевым, - сказал президент.

- Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации, - добавил он.