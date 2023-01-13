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Конкурсы и тесты13 января 2023 11:00

«Комсомолка» объявляет конкурс для региональных журналистов

Талантливые авторы получат Премии имени Владимира Сунгоркина

Медиагруппа «Комсомольская правда» объявляет новый профессиональный конкурс для молодых региональных журналистов. Он носит имя знаменитого главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина.

Условий для участия немного и они просты. Возраст участников от 18 до 40 лет, заявитель должен работать штатно или внештатно в печатном/Интернет-СМИ за пределами Москвы и Московской области. Работы, представленные на конкурс, могут быть написаны в различных жанрах объёмом не менее двух тысяч знаков, опубликованы в бумаге или сети с 1 февраля 2022 по 1 февраля 2023 года.

Оценивать материалы будет специальное профессиональное жюри в лице редакторов и журналистов «Комсомольской правды» во главе с генеральным директором, главным редактором Медиагруппы.

Победитель получит денежную Премию в размере 100 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места – по 50 000 рублей. Важно отметить, что участие в Конкурсе даёт молодым журналистам шанс на стажировку и работу в «КП».

— Мы хотим, чтобы «Комсомолка», какой ее сделал Владимир Николаевич, стала взлётной полосой для талантов из российской глубинки. Нам нужны свежие, молодые силы, мы готовы их искать, учить и давать путёвку в жизнь, — отмечает генеральный директор, главный редактор Медиагруппы Олеся Носова.

Заявки принимаются с 15 января по 15 марта 2023 года в электронном виде на адрес media@phkp.ru

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