«Комсомолка» объявляет конкурс для региональных журналистов

Медиагруппа «Комсомольская правда» объявляет новый профессиональный конкурс для молодых региональных журналистов. Он носит имя знаменитого главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина.

Условий для участия немного и они просты. Возраст участников от 18 до 40 лет, заявитель должен работать штатно или внештатно в печатном/Интернет-СМИ за пределами Москвы и Московской области. Работы, представленные на конкурс, могут быть написаны в различных жанрах объёмом не менее двух тысяч знаков, опубликованы в бумаге или сети с 1 февраля 2022 по 1 февраля 2023 года.

Оценивать материалы будет специальное профессиональное жюри в лице редакторов и журналистов «Комсомольской правды» во главе с генеральным директором, главным редактором Медиагруппы.

Победитель получит денежную Премию в размере 100 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места – по 50 000 рублей. Важно отметить, что участие в Конкурсе даёт молодым журналистам шанс на стажировку и работу в «КП».

— Мы хотим, чтобы «Комсомолка», какой ее сделал Владимир Николаевич, стала взлётной полосой для талантов из российской глубинки. Нам нужны свежие, молодые силы, мы готовы их искать, учить и давать путёвку в жизнь, — отмечает генеральный директор, главный редактор Медиагруппы Олеся Носова.

Заявки принимаются с 15 января по 15 марта 2023 года в электронном виде на адрес media@phkp.ru