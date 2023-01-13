«Кракен» не боится прививки и им переболеет каждый. Отвечаем на самые острые вопросы о новом варианте коронавируса

Уже в ближайшее время «Кракен» займет 70% – 80% ковидного «рынка» в США и Европе, чуть позднее, вероятно, к этим странам присоединится и Россия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вариант коронавируса «Кракен» только появился в России, но уже успел наделать много шума. «Кракен» - самый заразный на сегодня штамм коронавируса SARS-CoV-2 – активно распространяется в США и Европе, но станет ли он доминирующим у нас в стране? Многие эксперты высказались в том духе, что да, и им переболеет каждый.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что иммунной защиты от «Кракена» может не хватить. Но тогда возникает вопрос, а берут ли его вакцины? По соцсетям стала распространяться информация, что нет. На острые вопросы KP.RU ответил иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

ПОКОРИТ ЛИ «КРАКЕН» РОССИЮ И КОГДА?

С появлением «Кракена» общая ситуация по эволюции коронавируса и по самому COVID-19 существенно не поменялась, считает эксперт. Вирус «набирает очки» по заразности и способности уклоняться от антител. «Омикрон» появился больше года назад, и теперь его потомок «Кракен» имеет все шансы стать лидером по распространению, обойдя и «Цербера», и «Кентавра». Но не меняется тяжесть течения болезни, смертей от ковида больше не становится.

- Думаю, уже в ближайшее время «Кракен» займет 70% – 80% ковидного «рынка» в США и Европе. Вероятно, что и в России это произойдет, но с отставанием, то есть месяца через два, - говорит Николай Крючков.

Однако это не единственный сценарий развития событий. Нет гарантии того, что прямо сейчас в Китае, который близок к России территориально и не так давно снял атиковидные ограничения, не зарождается новый перспективный мутант, который сможет быстро добраться до нашей страны. Некоторые эксперты высказывают мнение, что новый вариант вируса может прийти и из Таиланда или Индии, куда россияне любят попутешествовать на каникулах. Есть и печальная вероятность того, что неожиданно, как черт из табакерки, может выскочить какой-то злой вариант SARS-CoV-2, который случайным образом получит способность вызывать более тяжелое заболевание. Так что без вакцинации против COVID-19 нам не обойтись.

Санкт-Петербург. Медицинский работник в клинической больнице Святителя Луки, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗАЩИЩАЮТ ЛИ ОТ «КРАКЕНА» ВАКЦИНЫ И КАК?

Надеяться на то, что неадаптированные к новым вариантам коронавируса вакцины, в том числе «Спутник V» и «Спутник Лайт», полностью защитят от заражения «Кракеном», не приходится, считает наш эксперт. И все же смысл в вакцине более чем есть.

- Вакцины продолжают защищать от заболевания ковидом любой степени тяжести на уровне от 50 до 60 процентов, - говорит Николай Крючков. - А если посмотреть на уровень защиты от заболевания тяжелым ковидом, когда для лечения потребуется госпитализация, а то и реанимация, то тут эффект по прежнему высокий – на уровне от 60 – до 80 процентов.

Новое исследование показало, что ревакцинация значительно влияет на уровень нейтрализующих антител к коронавирусу SARS-CoV-2.

- Суть исследования в том, что усиление иммунного ответа, бустеризация, действительно происходит в условиях, когда ревакцинацию «Спутником» проходили после полной вакцинации этим же препаратом. Причем, чем более низкий уровень антител у человека после первичной вакцинации, тем бустер дает больший эффект. Для отдельных групп людей уровень защитных антител повышается в 5 раз, для других – в пределах 1,5 – 2 раза, - отмечает эксперт. - Так что вакцина и ревакцинация – это очень важный элемент защиты от болезни, наиболее направленный на мишень – коронавирус.

КАК ЖЕ ВСЕ-ТАКИ УДАСТСЯ ЗАДАВИТЬ КОРОНАВИРУС ОКОНЧАТЕЛЬНО?

Окончательная победа над коронавирусом, порождающим все новые варианты, невозможна без развития вакцин, их различных типов и способов их введения, а также адаптации самой схемы вакцинации.

1. Центр имени Гамалеи уже начал работу над созданием вакцины против новых штаммов COVID-19, в том числе и против «Кракена» (XBВ.1.5). Чтобы вакцина смогла дойти до нас быстрее, правительство недавно принято постановление. Оно упрощает вывод на рынок вакцин, адаптированных к последним вариантам коронавируса. Это могут быть двухвалентные и трехвалентные вакцины, которые покроют сразу несколько самых заразных вариантов коронавируса.

2. Развивается индивидуальный подбор схем ревакцинации, ведь одним людям ее стоит делать уже через 4 месяца, а у других защитный эффект от вакцин сохраняется дольше, вплоть до 8-ми месяцев. Тут многое зависит от возраста, от того, есть ли у человека другие заболевания, в том числе, хронические.

3. В перспективе мы научимся применять смешанные схемы вакцинации, как по способам введения вакцин (уколы в мышцы и спреи в нос), так и по разным их видам.

Оптимально будет начать, например, с вакцинации препаратами с аденовирусным вектором, то есть «Спутником V». Потом пройти ревакцинацию препаратами на других платформах – мРНК-вакцинами (российский Центр имени Гамалеи уже ведет такую работу) или вакцинами по типу рекомбинантной «Бетувакс-Ков-2», когда организм человека и его иммунная система получают наиболее полную информацию о составе вируса, о его особенностях, что помогает подготовиться к будущему столкновению с инфекцией.

Появятся и новые комбинированные вакцины – против гриппа и ковида одновременно и их также разрабатывают в России. Это может быть удобно, поскольку даст возможность перейти к вакцинации один раз в год, и сразу от обоих хворей.