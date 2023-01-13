Россияне набрали кредитов на 27 триллионов рублей: чем это грозит

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За 11 месяцев 2022 года объем кредитов, набранных россиянами, достиг рекордных 27 триллионов рублей с лишним. Это плюс 2,5 триллиона за год, в экономическом отношении не самый легкий. Цифры за весь 2022 год Центробанк пока не посчитал. Но понятно, что они будут еще более рекордными. Поскольку декабрь отметился рекордным объемом выдачи ипотеки — аж с 2012 года, с которого такая статистика по жилищным кредитам и ведется. Плюс 7,8% к декабрю прошлого года.

С чего такие цифры — при том, что аналитики почти всего и вся говорят о падении платежеспособного спроса? Более 80% прироста кредитов — тех самых плюс 2,5 триллионов — обеспечила, по данным Центробанка, ипотека. Что и понятно. Автокредитование в 2022 году сдулось, а кредиты на смартфоны, стиральные машины и «до зарплаты» таких цифр все-таки не дадут. Ипотеку же продолжало активно поддерживать государство через льготные программы. Собственно, резкий всплеск интереса к ней в конце года эксперты и объясняют желанием успеть воспользоваться ипотекой на новостройки под 7%. Программу в итоге продлили еще на полтора года, но со ставкой уже в 8%.

Не ждет ли нас при таких рекордах кредитный пузырь, особенно ипотечный? Данные от ЦБ по просроченным кредитам пока особой тревоги не вызывают (см. «Только цифры»). Общий объем просрочки крутится вокруг триллиона рублей и в 2022 году увеличился незначительно — в сравнении с общей суммой выданных кредитов.

Но может, то ли еще будет? Что там нас ждет в 2023 году?

-Пока каких -то офигенных просрочек действительно нет. Центробанк ведет определенную работу с банками — и она свои плоды приносит. И если дела в экономике не будут радикально ухудшаться в сравнении с нынешней ситуацией, то и ожидать какого -то взрывного роста неплатежей по кредитам не стоит, - прокомментировал «КП» ситуацию завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

Как говорят эксперты, наиболее опасны ипотечные кредиты без первоначального взноса с очень низкой ставкой типа 0,01% в первые полгода-год. То есть когда человек ввязывается в серьезные финансовые обязательства на много лет без каких-то вообще вложений на самом начальном этапе. Риск сделать это «не подумавши», а потом выяснить, что «не смогла я, не смогла», действительно велик. Но против такого рода совместных программ застройщиков и банков неоднократно выступал Центробанк. И не только выступал, но и вносил изменения в механизмы финансового регулирования, что сразу снижает интерес банков к таким играм.

Сами же по себе условия льготной ипотеки с господдержкой не столь рискованны. Все такие программы предполагают первоначальный взнос, что, как утверждают аналитики, делает решение влезть в долг куда более осознанным.

-Я бы обратил внимание еще на такой момент. Среди занятого населения у нас растет доля бюджетников. И это существенный процент тех, кто берет ипотеку по тем или иным льготным программам, - поясняет Александр Цыганов. - А у них доходы вполне предсказуемы и стабильны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так рос общий объем выданных гражданам кредитов в 2022 году, трлн руб.

На 1 февраля 25,3

На 1 апреля 25,8

На 1 июня 25,5

На 1 августа 25,8

На 1 октября 26,5

На 1 декабря 27,1

А так менялась просроченная задолженность, трлн руб.

На 1 февраля 0,97

На 1 апреля 0,98

На 1 июня 1

На 1 августа 1,02

На 1 октября 1,07

На 1 декабря 1,08

(Данные Центробанка)