«Елка желаний» привела в Петербург

Фото: ХК СКА

В России идет пятый сезон благотворительной акции «Ёлка желаний». Организатором этого проекта является президентская платформа «Россия — страна возможностей». Акцию проводят каждый год: начинается она традиционно в преддверии новогодних праздников и длится до 28 февраля.

Юный Илья Комогорцев из поселка Вершино-Дарасунский, Тунгокоченского района Забайкальского края России загадал желание посетить матч СКА в Санкт-Петербурге.

В многодетной семье Комогорцевых 14-летний Илья - самый младший и особенный ребенок. Хоккеем парень увлекся два года назад, внимательно просматривая матчи по телевизору. Кажется, он знает о КХЛ - Континентальной хоккейной лиге - абсолютно все. Только вот сам на игре в ледовом дворце никогда не был, и, конечно, очень мечтал об этом.

По словам мальчика, он болеет за СКА и следит за карьерой в этой команде бывших «сочинских» игроков.

Счастливый шарик с мечтой Ильи с «Ёлки желаний» снял Виктор Евтухов – Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Под старый Новый год Илье Комогорцеву и его маме Елене провели экскурсию по Санкт-Петербургу на клубном автобусе СКА. Семья посетила матч армейцев против «Спартака», Илья познакомился с Конем-Огнем, пообщался игроками и главным тренером армейцев Романом Ротенбергом, а также получил подарки от клуба.

В декабре участие в акции «Ёлка желаний» принял и президент России Владимир Путин: он пообещал исполнить желания трех детей.

В проекте принимают участие многие российские официальные лица, политики, спортсмены, артисты и музыканты. Они исполняют желания детей и пожилых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

При этом участвовать в исполнении чьей-то мечты может каждый из нас - достаточно зарегистрироваться на одноименном сайте - елкажеланий.рф.

Ну а мечта Ильи Комогорцева уже исполнилась. И мы все надеемся, что петербургские каникулы на Святки запомнятся Илье и его маме Елене надолго самыми теплыми воспоминаниями.