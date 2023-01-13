Назван новый формат будущих военных сборов. Что изменится и когда

Военнослужащие запаса регулярно призываются на военные сборы и сейчас, и призывались на них все прошлые годы Фото: Олег Укладов

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев навел шороху одним заявлением. Он заявил, что на военные сборы будут призывать военнообязанных запаса старше 30 лет.

- Те, кто выше 30 лет (по возрасту – прим. авт.), будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность. Для этого нужно очень-очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв.

Однако по факту ни сейчас, ни даже в ближайшем будущем ничего, по большому счету не изменится. Но что же это значит?

Итак, военнослужащие запаса регулярно призываются на военные сборы и сейчас, и призывались на них все прошлые годы. Выходил приказ министра обороны, и взрослые мужики уезжали из дома, максимум, на 2 месяца.

Самой главной особенностью, объединяющей этих мужчин, был их возраст. Начиная от 28-ми лет. И заканчивая 45-ю годами для рядового состава и 50-ю для младшего офицерского состава. Почему так? Ответ прост и логичен – призывать на срочную службу заканчивали граждан, достигших возраста 27-ми лет. Поэтому на сборы призывали, начиная с 28-ми, причем, не имело и не имеет никакого значения, служил ты или просто получил военный билет по возрасту.

Что у нас в стране планируют изменить в ближайшее время в вопросе призыва? Его возрастные рамки хотят сдвинуть в сторону взросления. Если сейчас призывают от 18-ти до 27-ми, то новый диапазон будет от 21-го до 30-ти. И логично, что призыв запасников на военные сборы тоже будет сдвинут. А военкоматы станут отсчитывать соответствующий контингент, начиная с 30 лет.

Но законодательные акты об этом еще не приняты. И пока действует старый порядок. Собственно говоря, и сам Соболев рассказал, что все эти изменения произойдут после принятия закона о повышении призывного возраста. Но на эту часть его выступления почему-то внимания не обратили.

Есть еще одно "неудобное" место в заявлениях генерала, которое позволяет при наличии богатой фантазии запричитать "ужас-ужас". И речь про то, что не служившие будут получать военно-учетную специальность. Собственно говоря, то же самое по действующему закону происходит и сейчас, хотя и в меньших объемах, чем требуется, если по-хорошему. Военкоматам проще вытащить на сборы отслуживших, чем искать для новичков преподавателей, пособия и всего остального, что требуется для обучения и получения ВУС. И единственное, что обязательно изменится в новых условиях на военных сборах, так это то, что они больше не будут проводить время за картами, домино или шахматами, а все время, кроме отведенного по распорядку для личного отдыха, станут учиться, осваивать специальность, новую технику и т.д.

И, кстати, еще большой вопрос, будут ли реализованы инициативы генерала и депутата Виктора Соболева. Он и до того предлагал отправлять "всю молодежь на военные сборы", хотя к такой программе еще не готовы в стране.