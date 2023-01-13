Минобороны заявило об освобождении Соледара Фото: REUTERS

В Минобороны России заявили, что вечером 12 января завершено освобождение Соледара. Это имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий. Но в самом городе ни связи, ни Интернета нет до сих пор. Однако kp.ru удалось узнать у местных жителей, что происходит в Соледаре, как там встречают российских военных и почему ВСУ разрушали дома перед своим поражением.

Оксана Пищалка жила в Соледаре до сентября этого года, после чего решила переехать в Крым. Однако ее пожилой маме тяжело было уезжать из дома, поэтому она до последнего оставалась в своей квартире под бомбежками. Женщину эвакуировали лишь на днях, поэтому ее дочь знает все, что творилось в городе.

Дома в Соледаре были разрушены еще до боев Фото: предоставлено героем публикации

- Последний месяц моя мама Галина Николаевна жила в доме на улице Дачной, она была там совсем одна, - поделилась с kp.ru Оксана Пищалка. - Она жила не в подвале, а своей квартире на третьем этаже. Жила до тех пор, пока не пришли украинские военные, которые ее выгнали. Как мне говорила мама, они просто ей сказали: «Бабка, собирай вещи, здесь теперь будем жить мы. У тебе хорошее окно, оно выходит на дачи». Мама вместе с подругой заселились в другой дом, а потом военные ушли из ее квартиры, и она вернулась к себе. Все это время она сидела в квартире под обстрелами. Рядом с нашим домом были окопы, стояла пушка. Не было ни света, ни воды.

Жители надеются, что смогут вернуться в свои дома Фото: предоставлено героем публикации

Галина Николаевна оставалась в своей квартире до тех пор, пока украинские военные ее не разрушили.

- Мне соседи рассказывали, что украинский танк ездил и просто обстреливал дома, - недоумевает Оксана. – Они делали это, когда там еще не было ни наступлений, ни боев. В нашу квартиру прилетел снаряд, к счастью, мамы в этот момент не было дома. Они просто обстреливал дома из танков и минометов. Почему так делали? Знаете, сколько там мародерства было. Украинцы просто вскрывали квартиры, забирали вещи. Особенно это было перед их уходом. После этого некоторые квартиры сжигали, некоторые расстреливали. Просто все рушили, чтобы не было никаких следов, улик. Лично у нашего кума вынесли все вплоть до солений из подвала! Вынесли холодильник. И потом разбили дом. Людей просто по-свински выгоняли из квартир. Кто-то там просто бегал с автоматом, стрелял и кричал: «Вы что тут сидите, русский мир ждете?».

В городе везде окопы Фото: предоставлено героем публикации

После обстрела Галина Николаевна переехала в другой дом. Но позже и в него прилетела мина. К счастью, в этот момент женщина вышла покормить собаку. После этого пенсионерку эвакуировали из Соледара.

- Я знаю, что сейчас в городе происходит. Девочки сейчас пишут, что людей эвакуировали, город освободили, - делится Оксана. - Все были этому очень рады. Сколько я в группе читаю наших людей, они пишут, что русские военные отдавали им свои бронежилеты, отдавали продукты, детям помогали. Бойцы помогали всем, чем могли. Жители Соледара очень довольны, как к ним относились русские военные. Но город разбит полностью. Украинские военные его били танками, чтобы дома никому не достались. Сожжен город.

Окон в домах не было Фото: предоставлено героем публикации

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