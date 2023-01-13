Россияне перечислили меры поддержки, необходимые для интеграции жителей новых территорий

Респонденты предложили помогать жителям новых регионов с работой и обучением, выплачивать пособия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минобрнауки России разработало особенности приема в российские вузы для граждан новых регионов РФ. Также ведомство подготовило списки тех, кто сможет рассчитывать на приоритетное поступление или перевод в университеты. Однако россияне уверены, что поддержи только в сфере образования для жителей присоединенных территорий недостаточно, необходим более комплексный подход. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 49% россиян выступают за то, чтобы жизнь в новых регионах ак можно раньше была налажена до уровня всей остальной страны. Чтобы люди смогли закончить образование, найти работу, своевременно получать все необходимые услуги, были обеспечены удобствами и, конечно, чувствовали себя в безопасности.

А вот остальные участники опроса предположили, что одновременно наладить все сферы жизни сложно, поэтому нужно действовать в приоритетном порядке. Так, каждый пятый респондент считает, что в первую очередь, всем новым гражданам необходимо помочь найти хорошую работу со стабильной и достойной зарплатой. А вот 13% уверены, что для начала нужно привлечь на новые территории бизнес, тогда появятся и рабочие места, и местные жители получат все необходимые товары и услуги.

7% россиян предлагают в первую очередь решить жилищный вопрос и предоставить жилье тем, кто временно остался без собственного дома.

«Если будет бизнес, будут и рабочие места. А будут рабочие - можно жилье всем построить. Все взаимозависимо», - говорит участник опроса.

По 3% россиян проголосовали за предоставление населению различных пособий и льгот. К примеру, нужны льготы для предпринимателей, льготы на обучение и, конечно, временные денежные пособия, пока люди не войдут в новый ритм жизни.

Оставшийся 1% опрошенных добавили, что все вышеперечисленное хорошо, но для начала людей нужно обеспечить питанием, ведь где-то до сих пор до магазинов нужно далеко добираться, где-то – не все можно купить. Поэтому всем нуждающимся обязательно нужно выдавать бесплатно продуктовые наборы, а работа со временем будет, и бизнес наладится. Главное, людям пережить первые месяцы адаптации.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 5,4 тысячи человек.