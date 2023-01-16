«В слезах бросился к нему, пошатываясь от чувств»: Отец проехал тысячу километров, чтобы привезти подарок мобилизованному сыну в зону СВО

Отец приехал на фронт и воссоединился с мобилизованным сыном после трех месяцев разлуки. Фото: СОЦСЕТИ

«Батя вызывает сына, прием!». Трогательное видео воссоединения мобилизованного русского солдата с отцом в зоне спецоперации быстро разлетелось по соцсетям и набрало сотни тысяч просмотров. Чтобы увидеть своего сына, 50-летний грузоперевозчик Владимир преодолел сотни километров. KP.RU нашла мужчину и узнала об его опасной поездке, впечатлениях от разговора с сыном и подарке, который ему привезли.

ИЗ ТРАКТОРА В ОКОПЫ

С начала частичной мобилизации Владимир трудится волонтером и собирает гуманитарную помощь для военнослужащих. Повод стать активистом простой – его 24-летнего сына, тракториста Алексея, призвали. Чтобы помогать парню и его товарищам не словом, а делом, отец решил развозить бойцам полезные вещи и именные посылки от родственников. Говорит, так ребята чувствуют, что их любят и поддерживают.

- Конечно, трудно было отпускать сына. Но сам он спокойно воспринял мобилизацию. Он парень боевой. И в огонь, и в воду. Он всегда в первых рядах, – рассуждает отец.

Вся семья провожала Алексея на фронт. Отец верит, что сын вернется невредимым. Фото: СОЦСЕТИ

В начале декабря отец собрался с другими волонтерами на фронт. Было решено объехать всю линию. Появился шанс встретиться с сыном в Запорожье. Владимир держал в секрете от жены, что собирается в зону боевых действий и, тем более, увидится с Лешей. Путь к сыну занял неделю и был почти бессонным.

- Опасно. Дорога очень тяжелая, повсюду много взорванных мостов. Почти тысячу километров двигались объездами. Временами слышали обстрелы. Нет времени на отдых. Но на нас лежит большая ответственность. За спиной 10 тонн гуманитарки: теплые вещи, продукты, медикаменты, рации, квадрокоптеры, - рассказал «КП» Владимир.

СЛЕЗЫ И ЯЩИК С ПОДАРКОМ

«Батя вызывает Зину. Прием. Батя вызывает Зину», - услышал в один из дней по рации ефрейтор Алексей Зиновьев. Отец не выдержал и за несколько километров решил связаться с ним, чтобы подготовить его к встрече и уведомить о прибытии гуманитарного конвоя. Приехав на место, отец выбежал из КамАЗа и в слезах бросился к сыну, пошатываясь без сил.

Алексей уже четыре месяца помогает фронту. Фото: СОЦСЕТИ

- Ну плакал и что? А как еще? Я его люблю. Я без него как без рук. У нас очень много дел, планов по жизни. Хотим развивать фермерское хозяйство. Недавно я купил сыну трактор. Он любил пахать землю, - в эмоциях поделился Владимир.

Отец сказал, что не помнит конкретики разговора с сыном после трех месяцев разлуки – сильно был на эмоциях. Они смогли пообщаться около часа, пока разгружали фуры с гуманитаркой.

- Помню только свои ощущения. Знаете, будто он и не уезжал. Я убедился, что у него хорошие сослуживцы, дружные ребята. Сам он здоров, хорошо обмундирован. Не отпускает автомат из рук, в полной боевой готовности даже при приеме гуманитарки. Обнялись, поплакали. Я вручил ему посылку, которую он заказал – ящик мандаринов, - улыбается отец Алексея.

Батя и Зина сфотографировались на память. Фото: СОЦСЕТИ

Вместе с папой Леша записал видео, в котором поздравил маму с днем рождения. Владимир признался, что сначала запись шокировала супругу. Но после этого она расплакалась. А сейчас и спустя месяц пересматривает видео и вглядывается в сына. К слову, в середине января Владимир снова отправится на линию фронта для доставки гуманитарного груза. Новый подарок для сына уже готов – отец снова хочет заскочить к Алексею.

- Везу сыну апельсины. В январе не хотел ехать, конечно. Но нужно. Сын сейчас приболел немножко, простыл. Надо убедиться, что все в порядке. Лекарства привезу, - добавил Владимир.

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