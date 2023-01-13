Гей-законы, мигранты и контроль над судьями: как Евросоюз ломает через колено Восточную Европу

В декабре Венгрия сняла свое вето на помощь Украине. За это ей, как нищему на паперти, подали 1,25 млрд. евро из обещанного. Фото: REUTERS

Евросоюз далеко не так монолитен, как хотел бы казаться. Одна из главных линий раскола проходит между странами-основателями: Францией, Германией, Нидерландами, Бельгией, Италией и относительно новыми членами - в основном, это страны, входившие раньше в Организацию Варшавского договора. И как бы ни соревновались между собой в русофобии, ментальность в странах «старой» и «новой» Европы все равно разная. А значит, в порядке дедовщины евробюрократия должна силой навязать свои ценности «салагам».

УТРОМ РЕФОРМЫ, ВЕЧЕРОМ - ДЕНЬГИ

Лидер Венгрии Виктор Орбан в прошлом году не поддержал решение Брюсселя об оказании щедрой финансовой помощи Украине и принятии очередного пакета санкций против России в нефтегазовом секторе. «Легко принимать решения о санкциях в Берлине, Париже, Мадриде», - пояснил Орбан. - «Но мы ближе к России. Кто ближе, тот всегда сам больше страдает от санкций. Не удивительно, что наша позиция радикально отличается от брюссельской. Разница примерно 2 тысячи километров».

Брюссель ждать с ответкой не стал - взял и заморозил 7,5 миллиардов евро, которые должны были достаться Будапешту из европейского бюджета. И пошел на прямой шантаж: или сделаете, как вам говорят, или останетесь без финансирования. И Орбан дрогнул. В декабре Венгрия сняла свое вето на помощь Украине. За это ей, как нищему на паперти, подали 1,25 млрд. евро из обещанного.

Но, коль уж дал слабину один раз, готовься, что дальше тебя продолжат строгать сильнее. Вот и еврочиновники аккурат под Новый год сообщили венграм, что остальное они получат только в том случае, если приведут к общеевропейскому знаменателю некоторые свои национальные законы. Например те, что касаются прав членов ЛГБТ, мигрантов, деятельности СМИ, функционирования судебной системы. И это только начало длинного списка.

В Будапеште изумились, а как же суверенитет?! Дескать, наши законы мы принимаем сами. На что им ответили в стиле незабвенного монтера Мечникова из «12 стульев»: утром - реформы, вечером - деньги. И венгры уже заявили, что готовы приступить к разработке судебной реформы.

Впрочем, в Брюсселе знали, что делали. Этот инструмент принуждения строптивцев к дисциплине они чуть раньше уже успешно обкатали на поляках.

ШТРАФ - МИЛЛИОН В СУТКИ

В отношениях Польши с Евросоюзом камнем преткновения тоже стали дела судебные. Страсти накалились настолько, что Варшава, прямо как в советские времена, даже обвинила Брюссель в империализме.

Прошлым летом Еврокомиссия потребовала упразднить дисциплинарную палату Верховного суда Польши. Она обладала правом привлекать судей к ответственности за действия политического характера и вообще влияла на их назначения. Поляки, которым гордыни не занимать, заявили, что в этих вопросах им никто не указ и отправили директиву ЕС в мусорную корзину. Но Брюссель такой фронды не потерпел и поставил Польшу на счетчик - начал штрафовать на 1 миллион евро... в сутки. А также заморозил предоставление €35 млрд в качестве помощи в борьбе с последствиями пандемии. Генсек правящей партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский в ответ пригрозил создать коалицию стран ЕС для смещения с поста председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Но негодовали потомки шляхтичей недолго. Дни шли, счетчик щелкал, миллионы евро утекали из госказны. И в конце концов Варшава пошла на попятную: дисциплинарная палата Верховного суда была ликвидирована. Но вы думаете, Брюссель угомонился? Как бы не так! Польше прислали документ на 238 страницах, где помимо судебной реформы было расписано, что и как надо сделать для перехода на «зеленую экономику», проведения цифровой трансформации и много еще чего. Только после выполнения этих требований будут разморожены те самые 35 миллиардов, что были выделены стране для выхода из пандемии.

«КРАСНАЯ ЧЕРТА» ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО

Если уж с полноправными членами Евросоюза его руководство обращается как кулак с батраками, то что уж говорить о кандидатах в ЕС, топчущихся у порога. Взять ту же Украину, что громче других требует немедленно принять ее в «семью европейских народов». Конечно, киевский режим сейчас на Западе в любимчиках, но, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Нахлебники, да еще с гонором, Евросоюзу не нужны. И опять дело коснулось судебных проблем.

То, что на Украине правит бал коррупция, известно всем. Чтобы справиться с ней, нужно круто менять законы. Но Конституционный суд страны решиться на это не может. Поэтому западники задумали его обновить: пусть судей отбирает специальная группа - трое членов которой являются представителями украинских структур, а еще три - международными экспертами. Решение принимается простым большинством. Появление иностранцев было явным вмешательством во внутренние дела, но Зеленский соответствующий указ быстро подмахнул. Однако тут подоспело заключение Европейской комиссии за демократию через право (болше известную как Венецианская). Она постановила включить в экспертную группу седьмого члена из числа международных экспертов. Что бы уж подстраховаться наверняка и обеспечить перевес западных интересов при формировании Конституционного суда Украины.

Верховная Рада уже постановила рассмотреть в начале года этот вопрос и, скорее всего, закон будет принят в том виде, о котором просят западные структуры. А как иначе? Американское издание Politico написало: «Даже несмотря на войну, которая сдерживает критику Зеленского, история с Конституционным судом должна стать для него «красной чертой».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Профессор СПбГУ Наталья ЕРЕМИНА:

«Это политика двойных стандартов»

- Брюссель и «старые» члены Евросоюза решили усилить принцип верховенства европейских законов в ущерб таким фундаментальным ценностям, как национальный суверенитет. Такие действия становятся инструментом давления на «непослушных», фактически легализует двойные стандарты и ставят политические интересы над экономическими. Есть все основания полагать, что противостояние «старой» и «новой» Европы становится хронической болезнью ЕС.