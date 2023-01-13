Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Лесников решил задачу под огнем врага

Гвардии старший лейтенант Антон Кузнецов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бдение начальника – лучшее спокойствие подчиненных. Прозорливость оного побеждает нечаянности», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а воинам повторял: «Атакуй с чем пришел! Коли, руби, гони, отрезывай, не упускай! «Ура!» – чудеса творит, братцы»!

ОРГАНИЗОВАЛ НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН

Гвардии старший лейтенант Антон КУЗНЕЦОВ

«Находясь в обороне на стратегически важном рубеже, группа под командированием гвардии старшего лейтенанта Антона Кузнецова получила боевую задачу по фортификационному оборудованию позиций российских войск на опасных направлениях вероятного продвижения украинских националистов. Оперативно выдвинувшись в заданный район, группа гвардии старшего лейтенанта Антона Кузнецова приступила к выполнению поставленных задач. Противник в попытке помешать действиям российских инженеров, нанес артиллерийский удар с применением гаубиц иностранного производства по району, где военные инженеры выполняли задачи. Несмотря на разрывы снарядов в непосредственной близости от места проведения инженерных работ, но все военнослужащие продолжали выполнять поставленную задачу, проявляя мужество и героизм. Под огнем украинских боевиков, Антон Кузнецов грамотно распределил силы группы и в течение короткого времени произвел фортификационное оборудование береговой черты водной преграды, а также на танкоопасных направлениях в районе лесополосы. Установленные инженерные сооружения старшим лейтенантом Кузнецовым и его подчиненными не позволили боевикам, предпринявшим попытку наступления, стремительно продвинуться к нашим рубежам. Снизив темп продвижения, националисты оказались в зоне поражения средств нашей артиллерии и были уничтожены».

Старший лейтенант Артур Лесников

РЕШИЛ ЗАДАЧУ ПОД ОГНЕМ ВРАГА

Старший лейтенант Артур ЛЕСНИКОВ

«Рота связи под командованием старшего лейтенанта Артура Лесникова выполняла боевую задачу батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, ведущей бои с украинскими националистами. В результате очередного массированного артиллерийского обстрела со стороны противника часть техники связи получила повреждения и вышла из строя. Понимая, что потеря связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Артур вместе с подчиненными незамедлительно приступил к устранению повреждений. Под плотным огнем противника связисты приступили к восстановлению поврежденной техники. В результате очередного вражеского залпа Артур Лесников получил ранение, однако, несмотря на это продолжил руководить действиями подчиненного личного состава. Благодаря самоотверженности, смелости и решительным действиям старшего лейтенанта Лесникова и его подчиненных, работоспособность аппаратуры связи была оперативно восстановлена. Благодаря мужеству и самоотверженности старшего лейтенанта Артура Лесникова, противнику не удалось нарушить управление нашими подразделениями, сорвать эвакуацию раненных и восстановление поврежденной техники. По итогам боя подразделения националистов были отброшены на исходные позиции. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, старший лейтенант Лесников награжден медалью Суворова».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заслуженные артисты России провели творческую встречу с военнослужащими-участниками специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик, проходящие медицинскую реабилитацию в «Санатории «Звенигородский» ФГБУ «Санаторно-курортного комплекса «Подмосковье» Министерства обороны России.

В рамках проведения акции «Лучшим воинам мира» Минобороны России, при поддержке директора АНО «Культурно-патриотического центра «Армия и культура» Антонины Журавлевой, в клубе санатория прошел праздничный концерт «Здравствуй, страна героев!». Для военнослужащих и медицинского персонала санатория выступил Заслуженный артист России полковник Александр Топчий, а также советский и российский автор и исполнитель военной песни полковник Михаил Калинкин, солисты ансамбля Воздушно-десантных войск Анна Ольхова, Кирилл Комаров и Роман Бузылев, солист группы «Белый орел» Леонид Лютвинский, солист группы «Русский характер» Юрий Кононов, финалистка музыкального проекта «Народный артист №1 в России» Анастасия Карасева и многие другие артисты.

В мероприятии также приняли участие Герои Российской Федерации Алексей Романов, Илья Козлов, Вячеслав Бочаров и герой СССР Валерий Бурков.

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