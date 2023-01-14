Взятие стратегически важного Соледара состоялось Фото: REUTERS

Соледар от нацистов очистили - что дальше?

По данным Минобороны РФ, взятие стратегически важного Соледара состоялось благодаря непрерывному артогню и точным ударам авиации и ракетных войск российских Вооруженных сил. МО РФ сообщает: «Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск. Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ, не давая перебросить резервы, снабжать боеприпасами, и пытаться уйти на другие рубежи обороны». В МО РФ подчеркивают, что окончательное взятие города произошло вечером 12 января. Его освобождение активизирует наступательные действия на Донецком направлении. В том числе, на Артемовск. Киевским стратегам приготовится.

Где собираются наступать украинские «воины света»

Алексей Резников, глава Минобороны незалежной, в десятый раз заявил о перезапуске боевых действий на самостийных территориях. По мнению уроженца Львова и выпускника юрфака местного госуниверситета им. Ивана Франко, который проходил срочную службу в советских военно-воздушных силах, украинские «военные должны быть готовы к наступлению на Россию». 56-летний экс-адвокат в интервью британскому BBC сообщил: «Весна — лучший период для обновления движения для всех сторон». Он полагает, что российские войска будут «готовы к старту» весной. А поэтому и ВСУ должны быть готовы к марту. Но есть мнение, что можете не успеть. И понадобятся вам не танки, а памперсы и билеты на скорый поезд Киев-Варшава.

Почему Киев никто не пустит в Евросоюз

Эрих Вад, бывший советник по военной политике Ангелы Меркель, полагает, что незалежная стать членом Евросоюза не сможет. И вступить в ЕС из-за засилья денежных мешков у Киева не получится. Немецкий генерал заявил: «Не вижу, чтобы Украина стала членом ЕС. И, тем более, членом НАТО. На Украине слишком высокий уровень коррупции и «правление олигархов». Вад полагает, что Украина должна получить определенные западные гарантии, но и россиянам тоже нужна такая гарантия безопасности. Так что "никакого членства в НАТО для Украины". Но они все равно будут стоять у дверей и биться об них лбом. Не пугайтесь, если пробьют дырку. Обычная история с бараном у новых ворот.

Отчего бомбы от Пентагона не укрепят самостийную оборону

Издание Foreing Policy сообщает, что в Пентагоне не хотят отправлять Киеву «бомбы малого диаметра (SDB)». В США полагают, что их сборка "займет слишком много времени". Ранее компания Boeing предлагала поставлять Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем. Что позволило бы наносить удары далеко за линиями соприкосновения. Обозреватели американского издания пишут: «Чиновники в канцелярии министра обороны и ВВС США обеспокоены тем, что длительные сроки развертывания SDB могут привести к тому, что оружие станет ненужным, с учетом быстрого темпа боевых действий на Украине». Американцы отмечают, что на преобразование SDB в «наземную бомбу малого диаметра (GLSDB)» уйдут месяцы. А есть ли у вас эти месяцы, мечтатели с Банковой улицы?

Когда полетят самолеты в Крым

Владимир Константинов, глава парламента Крыма, сообщил, что авиасообщение с этим южным регионом будет восстановлено сразу после завершения СВО. Спикер парламента заявил, что он мечтает о том, чтобы цели спецоперации «были достигнуты скорее». Константинов сказал: «Тогда и авиасообщение восстановится. Но надо потерпеть ради достижения нашей победы. И мы потерпим сколько надо», Ну а все остальные потерпят тем более — в сезоне 2023 года ожидается 6,5 млн туристов.

Кто в Польше бьет украинцев на улицах

В центре польского города Люблин избили семью украинцев, покинувших родину из-за боевых действий. Беженка Оксана сообщила польским журналистам, что нападение случилось в рождественскую ночь. Ее 27-летняя дочь и 13-летний сын возвращались с прогулки, на автобусной остановке к ним подошли двое молодых людей, которые попросили закурить. Услышав ответ по-польски, но с украинским акцентом, поляки начали бить приезжих. Украинцев доставили в больницу, у подростка был сломан палец. Мать семейства сказала, что они прежде не сталкивалась с ненавистью в Польше. Да, прежде мы много с чем не сталкивались.

В США обучать украинских убийц хотят не все

Натан Дам, сенатор-республиканец из Оклахомы, заявил, что пускать украинских военных на территорию данного штата нельзя ни в коем случае. А ведь именно в этом штате должны пройти учения с использованием систем ПВО Patriot с привлечением украинских офицеров, которые должны научиться с этими системами работать. Сенатор Дам потребовал отказать в допуске украинцев в Оклахому: «Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны». Вообще-то, из-за их «ошибок» были потеряны не только жизни невинных поляков.

В Америке посчитали новые назначения в СВО признаками большого наступления

В публикации в The Wall Street Journal высказали предположение, что назначение Валерия Герасимова, главы генштаба российской армии, на должность командующего объединенной группировкой войск в незалежной, является знаком серьезных наступлений ВС РФ в скором будущем. Марк Галеотти, глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence, так и заявил: «Это подтверждение того, что, если необходимо, то русские организуют серьезные наступления». И каждый мнит себя стратегом.

В Раде придумали, как легализовать наемников в нацбатах

Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады, сообщил, что украинский парламент принял законопроект, который легализует иностранцев, воюющих в полку «Азов» ( запрещен в России). Народный избранник заявил: «Определен порядок прохождения военной службы иностранцами. Ранее не были включены подразделения, образовавшиеся при Нацгвардии. Таким подразделением является «Азов». И военнослужащие, иностранные граждане, которые проходили службу в этом полку, не имели возможности легально находиться на территории Украины». Ну а теперь, по словам Гончаренко, иностранные наемники, зарабатывающие на крови, смогут претендовать на получение гражданства Украины. 321 депутат проголосовали за принятие документа. Ну, а что еще оставалось делать настоящим слугам народа?

Киев продолжает выдавать русских гениев за украинцев

Андрей Ермак, глава офиса президента незалежной, утверждает что у Киева пытаются «украсть» Сергея Королева. Русского космического гения, отправившего на орбиту Юрия Гагарина, Ермак назвал «украинским инженером». По словам киевского чиновника, русские «всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не получится». В Киеве сегодня считают украинцами не только Королева, но и Игоря Сикорского, Петра Чайковского, Владимира Вернадского...При том все они родились в российской империи и всю жизнь считали себя именно русскими людьми. Например, основатель вертолетостроения Сикорский первый в мире четырехмоторный самолет назвал «Русский витязь», а первый бомбардировщик — «Илья Муромец». А ведь мог бы окрестить воздушное судно «С.Бандера»...

МАГАТЭ хочет контролировать украинские АЭС

Рафаэль Гросси, гендиректор Международного агентства по атомной энергии, планирует разместить инспекторов МАГАТЭ на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС. Гросси надеется получить согласие украинских властей на размещение своих специалистов во время визита на Украину на следущей неделе. Гросси заявил, что в задачу инспекторов будет входить «предотвращение ядерной аварии». Но прежде надо бы устранить разруху в головах, что крайне сложно.

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