Треть россиян живет на пособия от государства, а доходы от бизнеса имеют лишь 2% населения

58,4 млн человек (почти 40% от населения) живут только на зарплату Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭКОНОМИКА РЫНОЧНАЯ, А БИЗНЕСА НЕТ

Сразу поясним, что это не данные очередного опроса, а вполне официальные результаты последней переписи населения, прошедшей в 2020-21 годах. Ее итоги были опубликованы на сайте Росстата в декабре. И данные эти не сильно вдохновляют. Особенно если посмотреть внимательно таблицу о доходах россиян (см. «Только цифры»). Итак, после подсчетов оказалось, что нас в стране живет 147,2 млн человек. На вопросы по теме «на что живете?» ответили 141,8 млн (среди них почти 30 млн несовершеннолетних, за которых ответ держали родители или опекуны).

Получилось, что 58,4 млн человек (почти 40% от населения) живут только на зарплату, 42,7 млн (или 29% от общего населения) получают выплаты от государства, а каждый четвертый является иждивенцем (78% из них - несовершеннолетние).

О получении доходов от предпринимательства (или в качестве самозанятых) ответили лишь 3,1 млн человек. А это всего чуть больше 2% населения. Странная получается ситуация. Рыночная экономика в стране есть, а бизнеса практически нет. Однако экономист Денис Ракша не видит в этих цифрах ничего странного.

- В России примерно 3 млн человек зарегистрированы как предприниматели – ООО, ИП или самозанятые, - говорит он. – Это как раз и есть те самые 2%, которые назвали своим источником дохода предпринимательство.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов считает, что на результаты мог повлиять сложный период, в который проводилась перепись.

- Это было время коронавирусного локдауна, - напоминает эксперт. – Высокий рост безработицы - на рынке остались не у дел 4 млн человек. Сложность для бизнеса, особенного для малого, состояла в том, что если раньше население свободные деньги тратило на разного рода услуги – ремонт, развлечения, общепит и т.д., то потом люди стали экономить. И многие малые предприятия закрылись. У них просто не было средств для развития из-за падения доходов населения.

Впрочем, и до пандемии количество предпринимателей в России было не слишком высоким. Согласно авторитетному международному исследованию «Глобальный мониторинг предпринимательства» в относительно благополучном 2013-м году доля предпринимателей среди взрослого трудоспособного населения в нашей стране составила 5,75%. По этому показателю Россия находилась на одном уровне с такими странами, как Испания (5,21%), Финляндия (5,29%), Греция (5,51%), Норвегия (6,25%). Однако в странах БРИКС этот показатель был выше: в Бразилии 17,3%, в Китае - 14,02%, в ЮАР - 10,59%, в Индии - 9,88%. Так что нам явно есть, куда расти.

ДОХОДНЫЕ МЕСТА НАДО ЗНАТЬ!

Еще одна интересная цифра. Треть жителей страны (42,7 млн) живут на всевозможные пособия. Даже если вычесть из этой цифры пенсионеров (29,4 млн), все равно остается немало. В эту категорию граждан попали получатели пособий по безработице, социальных пособий, пособий на детей, льгот и субсидий, выплат беременным…

- Много это или мало, сложно сказать, - рассуждает Денис Ракша. – Мы даже не можем сравнить с другими странами, потому что нет такой же страны как Россия, все страны разные и сравнения некорректны.

- Каждый раз, когда ухудшается экономическая ситуация, объем средств, которые население получает из бюджета, увеличивается, - поясняет эксперт Сафонов. – Это связано с тем, что государство пытается оказать помощь в виде пособий и других материальных выплат (как было в пандемию) в первую очередь нуждающимся. В основном, это семьи с детьми, безработные, пенсионеры.

Что касается источников доходов, то у львиной доли населения (116,8 млн) есть всего один источник дохода. Хотя любой экономист скажет – чтобы финансовая ситуация у конкретного гражданина (и в его семье) была стабильной, доходы нужно диверсифицировать. Ведь наемную работу (а значит и зарплату) можно потерять. Поэтому хорошо, когда помимо нее у человека есть возможность получения дохода в виде дивидендов от акций, процентов от банковских вкладов, сдачи в аренду недвижимости, дополнительного заработка за счет подработок во внерабочее время, в качестве самозанятого, консультанта и т.п.

ЧТО ДЕЛАТЬ

И все же ситуация не безвыходная. По мнению профессора Александра Сафонова, важно сделать два важных шага, которые обеспечат перемены к лучшему.

Шаг 1. Управление доходами работающего населения. Очень долго государство осторожно относилось к повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ). До 2008 года он вообще был значительно ниже прожиточного минимума – 2300 рублей против 4630. И только в последние годы они примерно сравнялись. С 1 января 2023 года МРОТ в стране составил 16242 рубля, а прожиточный минимум – 14375.

- Но и этого мало, - уверен Сафонов. – МРОТ должен быть в 1,5 раза выше прожиточного минимума. МРОТ - базовая ставка, на которой строится вся система оплаты труда. И если мы хотим серьезно стимулировать развитие предпринимательской деятельности, нужно обеспечить бизнес потребительским спросом. Чтобы у людей были конкретные деньги. В Европе до 30% доходов ВВП формируется за счет малого и микробизнеса. Это - общепит, репетиторство, ремонт бытовых приборов квартир, мебели и т.д. То, что обеспечивает нормальные бытовые условия жизни человека. Но для того чтобы человек мог этим пользоваться, ему нужны деньги. Но где ему их взять, если у него зарплата на уровне МРОТ или ниже (По данным 2021 года, таких людей в стране было почти 690 тысяч, - Ред.). А еще с них нужно заплатить 13% налогов. Как эти люди могут помогать развивать потребительский спрос? Да никак. Они всегда будут находится на шее бюджета. Разгонит ли это повышение инфляцию? Нет. С 2005 по 2010 годы МРОТ увеличивали в 5 раз и на инфляции это никак не отразилось.

Шаг 2. Борьба государства за охрану права собственности предпринимателей.

- Начал человек успешный бизнес, он должен быть уверен, что его не задушат бесконечными проверками, налогами, коррупционными решениями и незаконными преследованиями со стороны органов правопорядка. У нас ведь и так бывает, - говорит эксперт.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ*

Основные источники заработка россиян по данным переписи населения 2020-2021 года

58,4 млн – заработная плата

42,7 млн – пенсии, пособия и другие выплаты государства

32,5 млн - иждивение

3,1 млн – предпринимательский доход или самозанятость

2 млн - стипендия

2 млн – производство собственных товаров (в основном, сельское хозяйство)

567 тысяч – сбережения, дивиденды, проценты

314 тысяч – сдача в аренду имущества

62,8 тысяч – доход от патентов

49 тысяч – другой источник дохода

Количество источников дохода

116,8 млн – один

10,5 млн – два

1 млн – три

165,5 тысяч - четыре

*Данные: Росстат.