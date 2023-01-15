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Звезды14 января 2023 22:01

«Убить дракона»: В герое Олега Янковского поражало сочетание гения и злодейства

35 лет назад на экраны вышел последний фильм режиссера Марка Захарова «Убить дракона»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Марк Захаров на съемках фильма "Убить дракона"

Марк Захаров на съемках фильма "Убить дракона"

Фото: фотохроника ТАСС.

Притча – по смыслу, антиутопия – по жанру была снята по сценарию Григория Горина, который переосмыслил пьесу Евгения Шварца «Дракон» с поправкой на время. Это была эпоха перестройки. «Правки» были сделаны незначительные: переписаны некоторые диалоги, добавлены публицистические реплики, изменен финал и некоторые детали (в фильме Ланцелот летает на воздушном шаре, а не на ковре-самолёте, как в пьесе). Но герои, сюжет, идея сохранились.

Пьеса была написана Шварцем в 1942-44 годах. Аллегория с Гитлером (Драконом) и фашизмом, который надо победить (убить Дракона) только на первый взгляд выглядела прямолинейной. Проницательный читатель понимал, что и тема шире, и вообще это не только про фашизм, но и про любую диктатуру, включая сталинскую. А еще про внутреннюю несвободу человека и необходимость убить «дракона» в себе. В советское время пьесу Шварца несколько раз пытались поставить. Но сразу снимали с репертуара.

В 1962-м в студенческом театре МГУ спектакль «Дракон» поставил тогда начинающий режиссер Марк Захаров. Постановка была принята с восторгом, но просуществовала недолго. Спектакль сняли после того, как Никита Хрущев посетил выставку авангардистов в Манеже. Разгромная реакция коснулась не только художников.

И вот в перестройку, когда всё запрещенное прежде начали снимать с полок, печатать, ставить, исследовать, Захаров вернулся к своему «Дракону».

Он направил заявку на постановку фильма по пьесе Евгения Шварца председателю Гостелерадио Леониду Кравченко. И ему дали добро.

Съемочная группа фильма во время завершения съемок фильма режиссера М.А. Захарова "Убить дракона"

Съемочная группа фильма во время завершения съемок фильма режиссера М.А. Захарова "Убить дракона"

Фото: фотохроника ТАСС.

Марк Захаров по своей привычке решил снимать фильм с участием актеров Театра Ленинского комсомола, которым руководил. Роль Дракона доверил Олегу Янковскому, Ланцелота - Александру Абдулову, бургомистра – Евгению Леонову, ученого Фридрихсена – Александру Збруеву. Этот ленкомовский актерский костяк был утвержден Захаровым без проб, учитывая их большой опыт работы в кино в целом, и в фильмах и спектаклях Марка Захарова в частности. Роль возлюбленной Ланцелота Эльзы сыграла дочь режиссера Александра Захарова. Лучшего ученика дракона Генриха - нынешняя звезда «Ленкома» Виктор Раков, тогда начинающий артист.

«Пришлым» был Вячеслав Тихонов, который сыграл архивариуса Шарлеманя, отца Эльзы. Кстати, на эту роль пробовались Алексей Петренко и Олег Борисов. В картине снимался лицедей Вячеслав Полунин: он сыграл воздухоплавателя, который убил в себе «поэзию полета».

После выхода фильма на экраны больше всего похвал собрал Олег Янковский. Его Дракон был и циничным злодеем, и тонким психологом, и настоящим мудрецом, понимающим, в отличие от Ланцелота, что люди не умеют жить без диктатуры и жесткого подчинения. Киновед Кирилл Разлогов писал: «Метаморфозы его Дракона, причудливые смеси интонаций, от сарказма до заискивания, внутренняя самоирония и неканоническое сочетание гения, злодейства и бессилия – все это передается актером с блеском».

Захаровскую команду дополнили Юлий Ким, который написал текст песен, и композитор Геннадий Гладков, который сочинил музыку почти ко всем телефильмам режиссера.

Роль Дракона доверил Олегу Янковскому

Роль Дракона доверил Олегу Янковскому

Фото: фотохроника ТАСС.

Многие сцены «Дракона» снимались на улочках старинных немецких городов и в средневековых замках. В частности, в замке Мариенбург (в Мальборке на территории нынешней Польши)— одном из самых знаменитых кирпичных замков, служившем резиденцией магистров Тевтонского ордена. Снимали в польских Гданьске и Вроцлаве.

Сложные трюки нередко исполняли сами актеры. Например, Александр Абдулов старался все трюки выполнить сам. Это его, а не дублера, в одной из сцен поднимали краном за ноги на высоту 45 метров.

В начале 1988 года «Убить дракона» вышел на большой экран. Удивительно, но время сыграло с «Драконом» злую шутку. В разгар перестройки уже не требовался эзопов язык, чтобы критиковать советскую власть и тоталитарное государство. Фактически уже не было ни советской власти, ни тоталитарного государства, ни гегемонии коммунистической партии. На телеэкране и в прессе без всяких намеков и аллюзий называли вещи своими именами, разоблачали и тоталитаризм, и сталинизма, и брежневский застой, и силовые структуры...

Съемки художественного фильма по мотивам пьесы Евгения Шварца "Убить дракона". Режиссер Марк Захаров артист Вячеслав Тихонов

Съемки художественного фильма по мотивам пьесы Евгения Шварца "Убить дракона". Режиссер Марк Захаров артист Вячеслав Тихонов

Фото: фотохроника ТАСС.

Возможно поэтому фильм «Убить дракона» не прозвучал так, как если бы он вышел лет на пять раньше. Не получил такого признания и любви зрителей, как другие картины Марка Захарова – «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви»…

«Дракон» стал первой работой, с которой Захаров начал свой путь в театральной режиссуре и последней его работой в кино. После этого замечательный режиссер сосредоточился исключительно на театральных постановках.

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