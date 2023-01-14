Мама считала Анну Самохину дурнушкой, а в неё влюбилась вся страна

В 1987 году Анна сыграла роль в трехсерийном советско-французском фильме «Узник замка Иф»

Слава секс-символа 80-х пришла к Анне Самохиной после выхода на экраны советско-французской картины «Узник замка Иф», где она - роковая красавица Мерседес. И особенно после «Воров в законе», где она обольстительная «чегемская Кармен» - Рита. Хотя, как принято говорить, ничто не предвещало...

«КОСАЯ, КАК ЗАЯЦ»

В детстве Аня Самохина не слыла красавицей, не пользовалась ошеломительным успехом у мальчиков. Её мама опускала самооценку дочери ниже плинтуса: «Ты у меня косая, как заяц». Это спустя годы все вдруг решат, что она писаная красавица.

Вспоминая своё детство, будущая кинозвезда в основном рассказывала о непроглядной бедности. Жила с родителями и старшей сестрой то в общаге, то в коммуналке в глухой провинции.

Анна Самохина (в девичестве Подгорная) родилась 14 января 1963 года в городе Гурьевск Кемеровской области в рабочей семье. Отец - мастер в мартеновском цехе, мама трудилась на том же металлургическом заводе в конструкторском бюро. Потом родители вместе с дочерьми Ритой и Аней переехали в другой центр металлургии - в Череповец.

Жили сперва в рабочем общежитии, где будущая кинозвезда спала на матрасе в общей кухне. Потом – коммуналка все с тем же убогим бытом: пьяными драками, женским визгом и матом. Кто-то из соседей повесился, кто-то спился, как Анин отец. Он умер от алкоголизма в 34 года, когда младшей дочери было всего семь лет.

Все тяготы и заботы легли на плечи матери. «Мама постоянно нервничала из-за нехватки денег, срывалась на нас, плакала», — вспоминала актриса.

Это была суровая школа жизни, но она воспитала характер и желание во что бы то ни стало вырваться из отчаянной бедности. В подростковом возрасте она пообещала себе стать знаменитой актрисой, разбогатеть и вытащить семью из «болота». Сперва была годичная практика в Череповецком народном театре. Ну а 15 лет Анна стала студенткой актёрского отделения Ярославского театрального училища. В 16 - вышла замуж за своего однокурсника Александра Самохина и взяла его фамилию, которую и прославила. Брак был хоть и студенческий, но счастливый. Через 4 года родилась дочь Александра. Вместе с супругом Анна уехала по распределению в солнечный Ростов-на Дону, в Театр юного зрителя.

Кадр из фильма «Воры в законе»

ВСЕСОЮЗНАЯ СЛАВА

Там произошла судьбоносная встреча с кинематографом, когда в актерское общежитие (ох, уж эта бытовая неустроенность) приехал ассистент режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича искать актрису в новый фильм. В 1987 году начались съемки трехсерийного советско-французского фильма «Узник замка Иф» по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Актеры на все главные роли были найдены, не было только Мерседес. В поисках актрисы «испанского типажа» ассистенты режиссера прошерстили все театры Советского Союза, добрались и до ростовского ТЮЗа. И там обнаружили будущую Мерседес в театральной общаге с маленьким ребенком на руках. Юнгвальд-Хилькевич утвердил Анну Самохину на главную женскую роль без проб по фотографии.

В это же время режиссер Юрий Кара пригласил начинающую актрису на роль Риты в романтический боевик «Воры в законе». Когда в декабре 1988 году фильм вышел на экраны, публика приняла его с восторгом, а критики обругали: «Какая дешевка! Пошлость! Кич!». Досталось и Анне Самохиной, который пришлось оправдываться: «у меня с моей героиней нет ничего общего». Небезупречные с моральной точки зрения героини Рита и Мерседес открыли ей дорогу в большое кино и принесли всесоюзную славу.

На нее обрушились предложения от киношников. В основном предлагали однотипные роли роковух, и от многого она отказывалась. Тем не менее за три года - с 1990-ый по 1993-ый - снялась в двух десятках картин.

В бытовом плане жизнь налаживалась. В начале 90-ых Анна Самохина с мужем и дочерью переехала в Санкт-Петербург. Устроилась на работу в театр. Наконец появилась своя отдельная квартира, да еще в центре города. Правда успех, в том числе материальный, подточил устои брака. С мужем Александром, с которым прожила 15 лет, она рассталась. Познакомилась с успешным молодым предпринимателем Дмитирием Коноровым и вышла за него замуж. Не побоялась кардинально изменить свою жизнь. И считала: как только ситуация – в жизни, в работе - становится некомфортной, надо её менять. Вместе со вторым мужем организовала собственный ресторанный бизнес: начинала с нуля, залезала в долги, крутилась, как и многие в 90-е. Вместе они открыли рестораны «Граф Суворовъ» и «Поручик Ржевский». Так Анна Самохина стала бизнесвумен. В кино снималась мало, российский кинематограф в ту пору пребывал в тяжелейшем кризисе. В середине «сытых нулевых» она вернулась на сцену, много играла в антрепризных спектаклях и снова прилично зарабатывала актерским ремеслом.

И вдруг случилась беда.

14 января – 60 лет со дня рождения одной из самых красивых российских актрис Фото: фотохроника ТАСС.

СГОРЕЛА ЗА ДВА МЕСЯЦА

В конце 2009 года трагическая новость облетела все российские СМИ: у Анны Самохиной обнаружили неоперабельный рак желудка. С жалобами на боли в животе она попала в госпиталь, и там ей поставили страшный диагноз. Спасти ее было невозможно, химиотерапия не помогла. Она сгорела за два месяца.

Ушла в 47 лет. Как потом рассказывали её близкие, она все понимала и очень стойко переносила страдания и боль.

И до последнего надеялась на чудо.

СМИ подробно обсуждали и болезнь, и её причины. Что могло спровоцировать: диеты, которыми увлекалась актриса, стрессы или курение? Ходили слухи про инъекции стволовыми клетками. Было – не было, бог весть. Дочь Анны Самохиной говорит, что версия про стволовые клетки родилась на пустом месте, мол, её мать никогда не делала тайны из экспериментов со своей внешностью. Да, она боялась старости, как и многие красивые женщины. Но при чем тут стволовые клетки?

Последние дни Анна Самохина провела в хосписе, сотрудники которого рассказывали: каждый день её макияж был безупречен. Актриса до последнего вздоха старалась быть красивой женщиной, у которой был успех, любовь, популярность... И, увы, очень короткая жизнь.