После публикации мемуаров принца Гарри его двойник стал опасаться за жизнь

10 января в свет вышла скандальная автобиография британского принца Гарри Фото: REUTERS

39-летний британец Рис Уитток, очень похожий на принца Гарри и до недавнего времени неплохо зарабатывавший на этом сходстве, «работая» герцогом Сассекским на свадьбах и корпоративах, рассказал, что теперь ему приходится маскироваться и прятаться.

Страх поселился в душе Уиттока сразу после того, как 10 января в свет вышла скандальная автобиография британского принца Гарри, уже разошедшаяся по всему миру в количество рекордных 1,5 млн. экземпляров.

В мемуарах принц упомянул о своей военной службе, которую он завершил в звании майора ВВС. Он рассказал, что принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана в 2008 и 2012 годах, где по его признанию, убил 25 членов движения «Талибан»*.

Теперь Уитток боится, что он станет мишенью для талибов*, которые могут его убить из мести, перепутав с принцем. Рис переехал на другую квартиру, адрес которой никому не сообщает.

*организация и ее члены, запрещенные в России