Глава Минфина США считает, что над страной нависла угроза дефолта

Йеллен настаивает на своевременном поднятии потолка госдолга Фото: REUTERS

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что в стране существует реальная угроза суверенного дефолта. И если не принять мер, то уже в июне Штаты окажутся неспособны обслуживать свои долговые обязательства.

Для того, чтобы этого не произошло, Конгресс США должен принять решение о повышении потолка государственных заимствований. Соответствующее письмо Йеллен направила законодателям.

По ее подсчетам, существующий лимит долга в $31,38 триллиона будет полностью исчерпан уже в январе, но некоторые «экстраординарные меры», например, временное прекращение отчислений в социальные и пенсионные фонды, а также существующие финансовые резервы дадут возможность продержаться до начала лета.

Министр предупредила, что суверенный дефолт самым негативным образом скажется на экономике страны, а также нанесет непоправимый вред благосостоянию американцев.

В связи с этим Йеллен настаивает на своевременном поднятии потолка госдолга.

Ранее о том, что республиканцы-конгрессмены должны будут безоговорочно поддержать увеличение долгового лимита и не пытаться использовать решение вопроса в качестве инструмента давления на правительство США заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.