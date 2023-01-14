Таиланд начнет взимать налог с туристов

В прошлом году Таиланд посетили порядка 12 миллионов туристов Фото: REUTERS

Министр туризма и спорта Таиланда Пипата Ратчакитпракана заявил, что с июня королевство намерено ввести туристический сбор для всех въезжающих в страну иностранцев.

Всем туристам, за исключением иностранных граждан, имеющих разрешение на работу в стране, придется раскошелиться на 300 батов (немногим более 600 рублей).

По словам министра, вырученные средства будут направлены в первую очередь на помощь путешественникам, пострадавшим в результате несчастных случаев, а также для развития внутренних туристических направлений в стране.

Пандемия коронавируса сильно подорвала экономику Таиланда, в немалой степени зависящей от туризма.

В ноябре прошлого года все ограничения, связанные с распространением COVID-19 были отменены, однако уже с января правительство страны обязало всех туристов, прибывающих в страну, предъявлять документы о вакцинации или перенесенном заболевании. Правда, данное ограничение действовало всего сутки, после чего его вновь отменили.

В прошлом году Таиланд посетили порядка 12 миллионов туристов. В наступившем году ведомство рассчитывает как минимум на удвоение этого показателя.