В Германии министра юстиции уволили из-за цвета кожи

Адамс покидать свой пост не хотел

Стоило вчера разъяснить, почему Орбан ошибается в своем восприятии Германии и мифов о ней, которая давно уже не та, что была ранее, как жизнь преподнесла еще одно доказательство, что во многих своих бедах европейцы и, в частности, немцы совершенно зря обвиняют нашего президента, потому что они сами виноваты в них. В первую очередь, потому что сами отказались от здравого смысла.

В Германии партия "Зеленые" сняла с должности министра миграции, юстиции и защиты прав потребителей федеральной земли Тюрингия Дирка Адамса, занимавшего этот пост с марта 2020 года. Нет, он ни в чем не провинился, выполнял свои обязанности образцово, никаких нареканий к нему не было. Единственная беда Адамса заключается в цвете его кожи, в том, что он родился белым. И это откровенно признают в самой партии, которая прямо попросила заменить Адамса на чернокожую афронемку Дорин Денштедт.

Причем, сам Адамс покидать свой пост не хотел. И даже после того, как ему сделали такое предложение руководители провинции, подавать заявление сам отказался, заявив, что "они могут попросить премьер-министра уволить меня".

- В нынешней ситуации из-за ответственности перед моим министерством я не могу выполнить эту просьбу, — обозначил свою позицию Адамс, подчеркнув, что его департамент сейчас сталкивается с "чрезвычайно сложной ситуацией прибытия", связанной с миграционной ситуацией, которая превратилась в настоящий кризис, а также с "огромные проблемами в области защиты прав потребителей".

Может быть, Дорин является более ценным специалистом, настоящим профессионалом, который необходим на столь важном посту именно в такое сложное время? Ничего подобного, до назначения на один самых важных постов в составе правительства провинции она служила мелким клерком в управлении полиции Министерства внутренних дел Тюрингии и ничем себя на службе не проявила.

Единственные ее достоинства, судя по весу – это цвет кожи и лишний вес (или, как сейчас модно выражаться, бодипозитивность). Если бы Адамс был гомосексуалистом, вполне вероятно, что он еще мог бы побороться в интересах населения за себя на посту министра, но у белого цисгендерного мужчины-гетеросексуала шансов нет.

Это решение "Зеленых" раскритиковала оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (AfD), которой в ФРГ усиленно лепят имидж неофашистской.

- Когда министр должен уйти, потому что он белый мужчина, которого заменит чернокожая женщина, — это открытый расизм и гендерная дискриминация, - небезосновательно заметила видный функционер AfD урожденная герцогиня Ольденбургская Беатрикс фон Шторх.

Не профессионализм, не умения, навыки и знания, а цвет кожи, гендерная принадлежность и прочие, не имеющие к области деятельности особенности определяют теперь успешность человека. И не только в Германии.

Слишком белый, чтобы работать на это должности – это уже взятая планка в покорении высот толерантного дебилизма.