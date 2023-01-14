Звезда TikTok, прославившийся поеданием странной еды, умер

Часть еды Тейлор готовил в прямом эфире, часть покупал уже готовой, а постом с аппетитом жевал все в эфире

Звезда TikTok по имени Тейлор, за которым следили 1,7 миллиона подписчиков, скончался в результате сердечного приступа.

Среди своих фанатов молодой человек под ником Waffler69 был известен тем, что записывал на камеру поглощение огромного количества самой разной еды, среди которой было немало просроченных продуктов. Так, например, он ел хлопья, сделанные в конце 80-х для рекламы одного из фильмов, употреблял консервы, срок пригодности которых вышел много лет назад, а также совершал прочие эксперименты с пищей и собственным желудком.

Часть еды Тейлор готовил в прямом эфире, часть покупал уже готовой, а постом с аппетитом жевал все в эфире.

По словам его брата, когда молодому человеку стало нехорошо, он вначале позвонил своей матери, а затем вызвал скорую помощь. Парамедики доставили Тейлора в больницу, но там ему помочь уже не успели и он скончался.

Согласно врачебному заключению, смерть наступила в результате острого сердечного приступа. Есть ли связь между смертью Waffler69 и его видео – пока неизвестно.