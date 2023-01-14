У NASA есть свободный Crew Dragon, чтобы эвакуировать наш экипаж в случае ЧП

У американцев на земле есть свободный Crew Dragon Фото: EAST NEWS

Авария на космическом корабле "Союз МС-22” (см. ХРОНОЛОГИЯ ЧП) стала очень неприятным предновогодним сюрпризом. Оказаться на орбите с неисправным кораблем перспектива не слишком радостная. Примерно такая же, как канатоходцу находиться под куполом цирка без страховки. Все новогодние каникулы специальная комиссия Роскосмоса внимательно изучала ситуацию и перебирала оптимальные варианты. Недавно глава ведомства Юрий Борисов огласил вердикт: корабль “МС-22” спустят без экипажа. На замену срочно готовят “Союз МС-23”, он полетит на МКС 20 февраля. До этого времени у нашего экипажа не будет возможности покинуть МКС в случае экстренной необходимости. Как теперь будет развиваться ситуация на орбите? Об этом мы поговорили с экспертом в ракетно-космической области Александром Железняковым.

Последний раз с орбиты эвакуировались в 1985 году

- Александр Борисович, “Союз МС-23” отправится на МКС 20 февраля. Оставшийся месяц с небольшим, когда на орбите нет корабля для эвакуации в случае ЧП - насколько это тревожная ситуация? Или безопасности экипажа ничего не угрожает?

- Драматизировать не стоит, потому что наши космонавты уже почти месяц на орбите провели с поврежденным кораблем “МС-22”. И я надеюсь, что они еще пять недель поживут спокойно и никаких экстренных случаев не произойдет. Все системы МКС надежны, многократно продублированы а, кроме российского, есть еще американский сегмент станции. Так что я думаю, безопасность космонавтов обеспечена. Хотя теоретически, конечно, угрозы существуют. И, как показывает практика, нештатные происшествия всегда происходят абсолютно непрогнозируемо.

- Сколько раз на вашей памяти случались ситуации, когда с орбиты надо было срочно эвакуировать экипаж. Помимо известного ЧП с Васютиным и пожара на станции “МИР”?

- Когда случился пожар на “Мире” эвакуация не проводилась. Космонавты сами потушили огонь, потом, правда, еще неделю на станции стоял запах гари. Так что единственный известный случай, когда надо было экстренно прекращать полет, это эвакуация с Васютиным в 1985 году (за 4 дня до полета космонавт почувствовал симптомы простатита, но скрыл от врачей. В космосе состояние Васютина ухудшилось, лечение не помогло и, через 64 дня после старта, экспедиция была прекращена. Хотя экипаж Васютина должен был провести на орбите 282 суток и установить рекорд по продолжительности полета - авт). Еще в 1976 году случилось досрочное возвращение космонавтов Волынова и Жолобова, когда они работали на орбитальной станции «Салют-5» (на проблемы со здоровьем у Жолобова наложилось ЧП с электричеством на станции, экипаж провел на орбите 48 суток, вместо 60 запланированных - авт). Но это все же была не экстренная эвакуация, ситуация не являлась столь тревожной. То есть за 60 лет пилотируемой космонавтики - а это чуть больше трехсот полетов - такие ЧП можно пересчитать по пальцам одной руки.

Запасной выход есть

- В случае чего, могут ли американцы взять наш экипаж на свой корабль? Их Crew Dragon вроде конструктивно может взять 7 человек на борт.

- Да, изначально он действительно рассчитывался на семь человек, но NASA при доставке экипажей на МКС использует четырехместный вариант. То есть на корабле установлены только 4 кресла, поэтому еще троих человек он сейчас не способен дополнительно взять. Не могут же космонавты лететь, как селедки в бочке? Для безопасного приземления, каждое кресло подгоняется под конкретного человека. Как в автобусе - стоя держась за поручень - долететь не получится. И потом существуют другие варианты на экстренный случай. Например, у американцев на земле есть свободный Crew Dragon…

- На котором Андрей Федяев должен лететь на МКС в конце февраля?

- Нет, речь о туристическом Crew Dragon – он вообще запасной. Его старт запланирован на март, но в случае ЧП запуск могут перенести. Надеюсь, что это не понадобится.

Российские космонавты на МКС остаются с поврежденным кораблем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский сегмент останется без хозяина?

- Глава Роскосмоса сказал, что миссию “МС-22” решено продлить на несколько месяцев. Что будут делать в это время космонавты?

- Они начнут работать по программе того экипажа, который из-за ЧП остался на земле. Будут проводить научные эксперименты и работы по поддержанию работоспособности станции. Ведь сменный экипаж теперь полетит только осенью, а запланированная программа должна быть выполнена.

- Теперь, вероятно, на МКС возникнет “окно”, когда один наш экипаж вернется домой, а другой еще не прилетит. Получается российский сегмент останется без хозяина?

- Никакого окна не возникает. Те космонавты, которые сейчас находится на станции, будут работать до осени и вернутся только, когда им на смену прилетит следующий экипаж. Кроме того, по программе перекрестных полетов Анну Кикину в конце февраля сменит Федяев, который полетит на Crew Dragon-6. Эта перекрестная программа - когда Роскосмос и NASA включают в состав своих экипажей соответственно американца и русского - специально придумана, чтобы сохранять работоспособность станции. Чтобы вне зависимости от различных ЧП в российском сегменте всегда присутствовал наш космонавт, а в американском - астронавт NASA.

Неисправный корабль будем сажать, чтобы научить “Орел” летать

- Представим чисто гипотетическую ситуацию: в отсутствии россиян происходит авария с нашим модулем. Или наоборот, в отсутствие американцев - ЧП у них. Другая сторона может устранять повреждения или надо ждать хозяев?

- Все зависит от характера неисправности. Если она угрожает функционированию всего орбитального комплекса, то конечно экипаж другого сегмента обязательно начнет ремонтные работы. Это касается и американцев и наших. Недаром в программе подготовки экипажей Crew Dragon и экипажей кораблей “Союз” есть командировки в другую страну. Вот сейчас, кстати, Андрей Федяев полетел в США изучать американский сегмент станции. То есть космонавты всех стран изучают все сегменты станции: и наш, и американский, и японский, и европейский. Поэтому, конечно, если что-то случится, американский и российский экипажи будет работать, как одно целое. А если кого-то не будет на станции, космонавты других стран могут их заменить.

- Нынешнее ЧП стало полной неожиданностью. Ведь крупные куски космического мусора удается отслеживать и станция маневрирует и уклоняется от них. А вот такие мелкие - 1 миллиметр в диаметре - их нужно воспринимать, как неизбежное зло? Или теоретически есть возможность защитится?

- Существуют противометеоритный экран, который такие песчинки должен удерживать. Но он не сплошным слоем покрывает корабль и станцию. Есть “окна,” в которые такая песчинка может залететь, как это произошло с «Союзом». То есть, в основном космические аппараты прикрыты от такой мелочи, но создать 100-процентную защиту пока невозможно.

- Вопрос про гипотетическую ситуацию, чисто теоретически возможно случится так, что. С нашим модулем. Или американским в отсутствие американцев. Какой смысл возвращать на землю неисправный “МС-22”? Просто, чтобы он на МКС не мешался?

- Освобождение стыковочного это, конечно, тоже важно. Но с технической точки зрения интереснее другое: ведь по сути дела, мы будем возвращать на землю неисправный корабль. И вот изучение его поведения на этапе спуска, работа его бортовых систем (ведь телеметрия все равно будет поступать в ЦУП) – все это может дать очень много полезной информации при конструирования нового пилотируемого корабля “Орел” (на нем Россия планирует колонизировать Луну - авт). Потому что никто не гарантирует, что подобная внештатная ситуация не повторится в будущем. А мы уже при возвращении “Союза” МС-22” отработаем ряд технических моментов.

ХРОНОЛОГИЯ ЧП

- 15 декабря 2022 года при подготовке к выходу в открытый космос датчики зафиксировали падение давления в системе терморегулирования пилотируемого корабля «Союз МС-22». В сентябре он доставил на МКС космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио. На кадрах съемки видно, как из пробитого радиатора под давлением разлетается охлаждающая жидкость. Роскосмос сообщил, что из-за аварии выход в космос отменен.

- Температура в отсеках корабля поднялась до +30 градусов Цельсия (в норме она должна быть в диапазоне от плюс 18 до плюс 25 градусами). На космонавтах это никак не сказывается, поскольку они работают и отдыхают в модулях российского и американского сегментов МКС. Сам корабль «Союз МС-22» во время работы экипажа на МКС находится в законсервированном состоянии. Других неисправностей на корабле обнаружено не было.

- 11 января 2023 года - Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что причиной ЧП стало попадание в корабль метеороида диаметром около 1 мм. Специалисты признали, что возвращение экипажа на аварийном «Союз МС-22»небезопасно. Поэтому корабль приземлится в беспилотном варианте. Космонавты Прокопьев, Петелин и Рубио (их ждали на Земле в марте), останутся на орбите еще на несколько месяцев.

- 20 февраля к МКС в беспилотном режиме стартует "резервный" космический корабль "Союз МС-23”. Именно на нем затем спустится экипаж Прокопьева. Их сменщики полетят на МКС осенью 2023 года. Сейчас помимо экипажа “МС-22” на МКС находится экипаж американского Crew Dragon, среди четырех астронавтов - наша Анна Кикина. Она полетела по программе перекрестного обмена.