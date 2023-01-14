Американец резко повернул голову и получил три инсульта: объясняем, как так вышло

Джоэл считал себя очень здоровым человеком Фото: Соцсети

Житель Миссури Джоэл Хентрич можно сказать счастливчик: в ноябре прошлого года он получил на удивление нелепую травму, которая чуть его не убила.

Очень спортивный, подтянутый, следящий за правильным питанием и ЗОЖ, Джоэл считал себя очень здоровым человеком. Осенью вместе с друзьями он играл в пиклбол (игра, совмещающая элементы бадминтона, большого и настольного тенниса). И когда резко повернул голову за мячом, услышал в шее громкий щелчок, почти хлопок.

Это было сравнимо с ударом по затылку, пишет Оddity Сentral. И буквально через несколько мгновений после этого у Джоэла подкосились ноги: «У меня началось сильнейшее головокружение, которое я раньше не испытывал, я буквально не смог ходить. До скамейки запасных меня довели друзья. Меня начало сильно тошнить, а потом фонтаном рвать. Появились ощущения покалывания на левой стороне лица, руке и части ноги».

К счастью, друзья сумели быстро доставить пострадавшего в больницу, а там Джоэл сумел объяснить ситуацию медсестре. Повезло, что у него есть диплом медбрата, поэтому он смог четко описать симптомы. Был немедленно активирован протокол для жертв инсульта. Через несколько минут его отвезли на компьютерную томографию, а затем на МРТ.

Выяснилось, что во время резкого поворота произошло рассечение, то есть фактически разрыв шейной артерии, что вызвало три инсульта (кровоизлияния) в нижнем отделе мозга, а конкретнее — в мозжечке, отвечающим за координацию и движение.

Сейчас понятно, что если бы своевременная помощь, то после инсультов у Джоэла как минимум были бы какие-то нарушения равновесия и координации. Ведь счет в такие моменты реально идет на минуты. Если не оказать помощь в ближайшие три-четыре часа, то последствия могут быть печальными. Но Джоэл, можно сказать, «родился в рубашке», и буквально спустя два дня после поступления в больницу он уже мог передвигаться самостоятельно.

Сейчас он полностью выздоровел и считает, что ему чрезвычайно повезло. Неясно, что вызвало разрыв артерии, поскольку до этого он поворачивал голову миллионы раз. Но припоминает, что за неделю до инцидента испытывал ощущение, похожее на защемление нерва на шее.

Хотя такие странные травмы крайне редки, они не являются чем-то неслыханным. В 2019 году 28-летний мужчина, решил размять шею, слегка потянув ее руками и... разорвал позвоночную артерию! К счастью, он остался жив, поскольку помощь тоже была оказана вовремя, но последствия попадания крови в мозг сохранились — остались проблемы с равновесием и контролем левой руки, но все же он на ногах, способен помогать по хозяйству и полностью обслуживать себя.

КСТАТИ

Синдром Сикстинской капеллы: потерять сознание от красоты

В медицине известны случаи, когда люди теряли сознание из-за вертебробазиллярной недостаточности (нарушения функции позвоночных артерий, участвующих в кровоснабжении головного мозга). И чаще всего это случалось в Сикстинской капелле, чей расписной потолок вынуждал людей подолгу смотреть вверх. Раньше считалось, что именно шедевры Микелянджело заставляли людей терять сознание, но потом врачи объяснили причину.

Природа предусмотрела защиту позвоночных артерий, окружив их отростками шейных позвонков. Но в то же время это иногда приводит к тому, что при поднятии головы вверх (или при серьезном шейном остеохондрозе, а также после травм) позвоночные артерии передавливаются. Мозг недополучает крови и кислорода, и впадает в «спящий режим», а человек падает в обморок. Причем приходит в себя буквально через пару минут — лежа проблема с кровообращением решается автоматически.