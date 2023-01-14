Генерал армии Анатолий Куликов: Уже этой зимой с фронта придёт ещё больше хороших новостей

Генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Экс-глава МВД России, бывший вице-премьер Анатолий Куликов в беседе с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым дал оценку последним событиям в зоне СВО.

… - Анатолий Сергеевич, здравия желаю! Вот самые громкие новости Нового года связаны со специальной военной операцией. (Ее возглавил начальник Генштаба Валерий Герасимов, а прежний командующий теперь зам.) И, как мне кажется, сейчас особенно нужен такой генеральский взгляд - как вы оцениваете вот эти перестановки, если их можно так назвать, в руководстве СВО?

- Во-первых, там надо правильно, как говорится…

- Употреблять военную терминологию?

- Нет, - серьезно относиться к этим сообщениям. То есть, верить тем, что идут из официальных источников, а не тем, что распространяются в соцсетях.

Правильно отслеживать, процеживать всю информацию по этой теме. А что касается объявленного назначения главкомом всей операции Валерия Герасимова, я считаю, что это подготовленный человек, он хорошо знает свое дело, уже достаточно опытный генерал. Поэтому, думаю, что у него должно все получится.

Мы все ждем от нового командующего СВО «подвига», связанного с умелым руководством и управлением войсками.

Понятно, что после новых назначений, мы находимся в ожидании каких-то действий.

Скорее всего, именно для этого готовились наши резервы, они где-то в определенном месте сосредоточены, какой-то замысел уже созрел.

- Какой?

- Как говорится, это известно только Верховному Главнокомандующему и нашим военным руководителям. Никто об этом не знает. Это правильно. И не должен знать.

Иначе, невозможно будет достичь фактора внезапности.

Что будет и как будет?.. Это не должно афишироваться.

- Но Минобороны распространило все-таки такую информацию, если говорить простыми словами, что разрабатывается комплекс мер - для достижения целей СВО, вот так в общем. Что это может быть?

- Это значит – подтянуты резервы, людские и материальные ресурсы, экипирован личный состав, проведены его тренировки,

подготовлены командиры, все продумано.

Потом - во имя поставленных задач формируются, в инженерном отношении, что называется, вторые эшелоны,

определены пути подвоза всего необходимого.

Это - целый комплекс мероприятий, необходимых для выполнения принятого решения. В этом, в принципе, и состоит военное искусство.

А какое это решение – вам никто сегодня не скажет. Нам никто не скажет. И это правильно. Иначе, грош цена будет такому решению, если оно станет известно широкому кругу.

- Как вы оцениваете то, что освободили Соледар?

- Это - событие. Примечательное.

Но это еще никакая не победа. Пока даже не прорвана оперативная линия обороны, а только - тактическая зона.

- Как понять?

- Тактическая – это на глубину дивизии, если брать самое начало, так скажем, - от границы того, что было за ДНР и ЛНР на период 2014-го.

Сейчас, по идее, в эту прорванную зону обороны должны войти резервы - для дальнейшего развития наступления, для выхода на новые рубежи, которые могли бы быть выгодными для противника.

То есть, мы их должны занять, чтобы он не успел.

В дальнейшем, вводя уже свежие резервы, развивать наступление для достижения целей операции. Это - демилитаризация, денационализации Украины.

Все это будет решено, как мне представляется.

- Может так случиться, что ещё до того, как начнут таять снега и снова раскиснут дороги, мы узнаем какие-то (я имею ввиду, - хорошие) новости?

- Думаю, да. Зимняя кампания даст какие-то результаты.

- 11 февраля 1993-го было утверждено звание «маршал Российской Федерации». И за все это время оно присваивалось только один раз - Игорю Сергееву, когда он был министром обороны. И вот после того, как Игоря Дмитриевича не стало, у нас сложилась странная ситуация: звание есть, а ни одного маршала у нас сейчас нет. Вот как вы считаете, это правильно, когда генерал армии командует генералом армии? Сплошные генералы армии… Может быть, в зоне СВО они все-таки выполняют маршальскую работу?

- Знаете, звание - оно не основное в этом деле. Главное – умение, командирский профессионализм.

А что касается командования, я был майором, а командовал подполковниками…

Тут все зависит от твоего авторитета, от твоего профессионализма, от твоей грамотности.

А что касается звания маршала - да, оно предусмотрено Конституцией, присваивается в военное время при защите Отечества. Сейчас, да, мы защищаем, освобождаем свое Отечество, но, чтобы присвоить звание, надо смотреть на результаты. Чтобы не получилось, что эти звезды будут там немножко с ненужным, скажем так, оттенком.