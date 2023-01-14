В подмосковных госпиталях наградили героев СВО

Ранее, о награждении военнослужащих состоялся Указ Президента России Фото: Министерство обороны РФ

Начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России генерал-майор Александр Дудкин посетил Военно-клинические госпитали Минобороны России в Москве и подмосковных Красногорске и Одинцово, где вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

«Военнослужащим вручены Ордена «Мужества», медали «За отвагу», а также медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Ранее, о награждении военнослужащих состоялся Указ Президента России», - отметили в Минобороны России.

«По поручению Министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вооруженные Силы РФ и страна гордится вами!» - сказал Александр Дудкин в ходе награждения героев СВО.

В госпиталях также сообщили, что все поступившие в медицинские учреждение военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь.

«В госпиталях принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления военнослужащих.

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления», - подчеркнули военные медики.

Отметим, что в программах медицинской реабилитации используется целый арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Все реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей и продолжаются после выписки.