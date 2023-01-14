Минобороны России сообщило о согласованных действиях штурмовых отрядов, морпехов и ВДВ

Бои идут на всех участках СВО Фото: REUTERS

Наши военнослужащие успешно атакуют по всей линии соприкосновения. Бои идут на всех участках СВО.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о потерях украинских националистов: на Купянском направлении авиацией и артиллерией уничтожены две диверсионные группы и более 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении одну диверсионную группу и более 50 солдат ВСУ, на Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск уничтожили более 70 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ и более 30 наемников киевского режима.

Генерал-лейтенант также отметил, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) за сутки поражены: два склада боеприпасов, артиллерийская система М777 производства США, три гаубицы Д-20, две самоходные гаубицы 2С3 «Акация», гаубица Д-30 и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, которые за тоже время сбили четыре беспилотника и семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

372 - самолета

200 - вертолетов

2880 - беспилотных летательных аппаратов

400 - зенитных ракетных комплексов

7511 - танков и других боевых бронированных машин

982 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3828 - орудий полевой артиллерии и минометов

8040 - единиц специальной военной автомобильной техники