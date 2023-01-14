Уборка, образование и онлайн-игры: Стало известно, на что тратились россияне в новогодние каникулы

В эти новогодние каникулы мы покупали больше, чем в предыдущие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И снова наши онлайн-покупки нас выдали. Чем больше мы покупаем в интернете, тем больше нас считают. Вот и в этот раз сервис ЮKassa (сервис финтех-компании ЮMoney) проанализировал: что число покупок товаров и услуг с 1 по 8 января этого года выросло на 22% по сравнению с первыми днями 2022, а обороты онлайн-площадок увеличились на 11%.

То бишь в эти новогодние каникулы мы покупали больше, чем в предыдущие. Но при этом средний чек покупок снизился на 10% и составил 1027 рублей. Стало быть, покупаем больше, но экономнее.

- Больше всего россияне тратили на игровые товары, а также на услуги образования и курьерские службы, - рассказали аналитики сервиса ЮKassa.

Кстати, о курьерах. Это самая популярная статья наших расходов. Верится с трудом, но количество заказов курьеров с 1 по 8 января выросло на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года! Вот она – действенная сила доставки. Зачем куда-то идти за покупками самому, если привезут на дом? И с этим согласно большинство. В подтверждение цифры. Число россиян, которые пользовались услугами курьерской службы в первые дни января, выросло на 54%, обороты платежей онлайн-площадок с данными услугами увеличились на 96% по сравнению с годом ранее, средний чек тоже вырос на 6% и составил 5299 рублей.

Но не курьерами одними жили мы в каникулы. Очень многие решили сделать ремонт или устроить уборку дома. По данным ЮКаssы, платежей за бытовые услуги с 1 по 8 января стало больше на 72% по сравнению с прошлым годом, количество плательщиков – на 36%, а обороты онлайн-сервисов, которые предоставляют бытовые услуги, – на 34%.

- Средний чек при этом стал меньше на 22% и составил 801 рубль, - отмечают аналитики.

Сфера, где чек на покупки подорожал, - это медицина. К докторам мы тоже обращались активнее, чем в прошлом году. Оплатили на 23% больше медицинских услуг. Средний чек стал на 18% больше и достиг 5849 рублей.

Мастер-классы, курсы повышения квалификации и услуги репетиторов, тренинги и образовательный контент – очередная статья расходов в прошедшие каникулы. В 2,2 раза больше услуг оплачено нами в этом году по сравнению с 2022-ым.

- Помимо этого на игровые товары пользователи тратили на 53% больше, чем за аналогичный период 2022 года, увеличилось и количество плательщиков – на 82%, - сообщают в пресс-службе финтех-компании ЮMoney.

Директор по работе с клиентами холдинга «Ромир» Анастасия Сидорина подтверждает статистику.

- С одной стороны, траты в новогодний сезон традиционно увеличиваются, - говорит эксперт. – Это всегда заметно по сравнению с ноябрем. Но, с другой стороны, несмотря на тенденцию экономить деньги, в этом году россияне все же потратились значительно больше, чем в прошлом. Причем, расходы растут не на товары и услуги жизненной необходимости, а именно на подарки и развлечения. Видимо, для многих год был очень непростой и хочется в праздники себя побаловать.