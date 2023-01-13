Госавтоинспекция подвела предварительные итоги аварийности на дорогах в период новогодних праздников

Крайне актуальной в прошедшие праздничные дни явилась проблема управления автомобилем в состоянии опьянения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 45 субъектах Российской Федерации возникают риски недостижения планового снижения смертности в ДТП по итогам первого месяца нового года.

На данный момент зафиксировано 427 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 55 человек, трое из них – дети. Травмы различной степени тяжести получили 413 человек, из них 50 несовершеннолетних. 145 таких ДТП произошли на пешеходных переходах и 282 – вне зоны перехода.

С участием водителей, у которых отсутствует право управления транспортным средством, зафиксировано 93 ДТП, в которых погибли 24 человека, 123 получили травмы.

Крайне актуальной в прошедшие праздничные дни явилась проблема управления автомобилем в состоянии опьянения. Так, в новогодние выходные произошло около 120 таких ДТП, в результате которых 12 человек погибли и 173 получили травмы.

С участием несовершеннолетних произошло 277 ДТП, в результате которых 24 ребенка погибли, 310 получили травмы. При этом подавляющее большинство из них являлись пассажирами транспортных средств (258 пострадавших и 21 погиб). В ряде случаев дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко – на руках у взрослых.

Гибель несовершеннолетних пассажиров в основном связана с травмами, полученными в результате выезда на полосу встречного движения и лобового столкновения с другими автомобилями.

Трое погибших и 50 пострадавших детей были пешеходами. Значительная часть из них переходили дорогу без сопровождения взрослых.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость пересмотреть свою манеру вождения автомобиля, учитывая погодные и сезонные факторы, быть предельно внимательными и осторожными на дороге.

Если в салоне находится ребенок-пассажир, необходимо быть предельно сконцентрированным за рулем, уменьшить скорость и избегать резких маневров, а также использовать для перевозки детей ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Если несовершеннолетние пассажиры младше 7 лет, то поездка должна осуществляться единственным способом – с использованием детских удерживающих устройств. Если старше – от 7 до 12 лет – возможна перевозка с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только в детских удерживающих устройствах.

Кроме того, родителям и педагогам рекомендуется провести дополнительные беседы с детьми-пешеходами, разъяснить им основные правила перехода проезжей части, напомнить о необходимости пользоваться пешеходными переходами, руководствоваться сигналами светофоров, быть предсказуемыми на дороге, а при необходимости – просить помощи в переходе у взрослых участников дорожного движения.

В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в состоянии опьянения. По поступившим сигналам инспекторы ДПС примут все необходимые меры реагирования.