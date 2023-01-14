«У меня лучший муж»: Заворотнюк похвасталась подарком на день рождения

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети.

Анна Заворотнюк недавно переехала в Дубай. Наследница звезды «Моей прекрасной няни» сменила место жительства из-за работы мужа. Избраннику дочери актрисы предложили работу в Эмиратах, и она отправилась туда вместе с ним. 14 января Анна отметила день рождения: ей исполнилось 27 лет. В соцсетях Заворотнюк-младшая похвасталась сюрпризом, который ей преподнес любимый.

«Вот такое праздничное утро, так приятно! Муж нашел мой любимый банановый торт из американской кондитерской. Я всегда там его брала, когда мы учились в универе. Ну все, держите меня семеро. У меня лучший муж», - написала Анна Заворотнюк на своей странице, опубликовав фото праздничного десерта.

Муж Анны купил ей на день рождения ее любимый торт. Фото: соцсети.

Девушка добавила, что 2022 год был для нее нелегким, а переезд в другую страну заставил по-новому посмотреть на многие вещи.

«Прошедший год был настоящей американской горкой. От двух переездов до бесконечных приключений, я многому научилась и очень выросла. Год был полон новых осмыслений и очень серьезных решений. Очередной год роста, любви и умения принимать любые крутые повороты этой жизни!», – заключила Заворотнюк.

Анна уже шесть лет состоит в отношениях с мужчиной, личность которого не раскрывает. Его род занятий Заворотнюк тоже не называет. Девушка как-то упомянула, что ее молодой человек не любит публичности и поэтому не хочет светиться в соцсетях. Избранник Заворотнюк тоже родом из Москвы.

Два года назад девушка призналась, что отложила свадьбу из-за тяжелой болезни мамы. Но с недавних пор Анна начала называть своего возлюбленного мужем. При этом неизвестно, расписались молодые люди, или предпочитают жить в гражданском браке. Подписчики Заворотнюк не исключают, что она могла сыграть тайную свадьбу и скрыть это от публики.

Дочь актрисы устроила фотосессию в ресторане, в котором она отметила 27-летие. Фото: соцсети.

Анна и ее избранник познакомились в США во время учебы в Нью-Йорке. Дочь актрисы изучала менеджмент в местном университете, но прервала занятия, когда узнала о диагнозе мамы. Девушка всегда стремилась быть возле больной матери и преданно ухаживала за ней. Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в частной онкологической клинике в центре Москвы, куда ее поместили осенью прошлого года. За ее лечение близкие актрисы заплатили 500 тысяч рублей: из этих денег оплачиваются процедуры, операции и медикаменты. Пока мама остается в клинике, Анна ничем не может ей помочь. Тем не менее девушка сообщила в соцсетях, что будет часто приезжать в Россию, чтобы навещать маму, бабушку и младшую сестру Милу.

Анна – заядлая путешественница. Она часто летает за рубеж, где изучает новые места и снимает контент для своего блога. В Дубае она впервые встретила Новый год без снега и оливье. Девушка отметила, что очень скучает по родным, оставшимся в Москве, и по привычным новогодним традициям.