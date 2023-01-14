«Были такие приливы счастья, что я будто поднималась над землей, словно священник». Избранные цитаты великой Инны Чуриковой

Инна Чурикова в фильме "В огне брода нет" Фото: кадр из фильма

К великому сожалению, 14 января 2023 года не стало Инны Чуриковой — великой русской актрисы, равных которых в настоящий момент (при всей любви к Светлане Крючковой, Нине Усатовой, Алисе Бруновне Фрейндлих и многим другим) нет. Звезда советского кино боролась и улыбалась до последнего, в этом году должна была отметить 80-летие, но болезнь унесла ее жизнь. Но бессмертное наследие — не смогла. «КП» скорбит и вспоминает глубокие и веселые цитаты* королевы «Ленкома» из Белебея, любимой ролью которой так и осталась Марфушенька из «Морозко».

О ПЕРВОЙ ЗАМЕТНОЙ РОЛИ

Марфушка из фильма "Морозко" Фото: кадр из фильма

«Я хочу рассказать, как я люблю жанр комедии и как я в него вошла. Это все началось с фильма «Морозко». Для меня это была очень серьезная работа, я очень волновалась. Я благодарная Александру Артуровичу Роу, замечательному режиссеру-сказочнику, что он взял меня на эту роль. Я знаю, что он пробовал на нее Тамару Носову, а я еще училась на первом курсе института. Думала, что мне этой роли не видать, но я ее получила. Помню, как училась кататься на свиньях, а они вели себя так неожиданно. Вместо яблок ела лук. Луковицы три точно пришлось съесть (улыбается), было много дублей. Время тогда было голодноватое, и реквизит экономили. Молоко у меня тоже было сильно разведенное, но я пила его, и никто об этом не догадался. Марфуша вообще моя любимая героиня! Как и у многих детей и взрослых. Дети вообще не любят положительных героев, им нравятся персонажи с недостатками».

О ДУХЕ КОРОЛЕВЫ

Фото: кадр из фильма

«Недалеко от нашего дома, в поле, росла яблоня, и зимой, когда наметало огромные сугробы, я бежала туда. Садилась на покрытый настом снег, как на трон, клала руки на «подлокотники» и начинала играть, одна: представляла, что я королева! Я разговаривала с какими-то придворными... Откуда это рождалось? У нас не то что телевизора, радио долго не было: я помню, который в тот год набирал кypc. Захожу я после прослушивания в учебную часть, и меня спрашивают: «Вы Чурикова? Знаете, что Вениамин Иванович (Цыганков — советский режиссер и педагог) сказал о вас? «Или она дура - или гений» (громко смеется). Я, наверное, и то, и другое, хотя насчет гениальности не знаю».

О ЮМОРЕ И ИРОНИИ

«Я очень ценю людей, которые обладают чувством юмора. Даже влюбляюсь в них. И для меня в мужчине самое привлекательное качество — это чувство юмора. Для меня каждая моя роль не может быть без улыбки, иронии, какой-то точки веселья. Даже если роль серьезная, трагическая».

О СПЕКТАКЛЕ БЕЗ ОДЕЖДЫ

«В жизни не согласилась б раздеться! Даже если Родина попросила бы: «Иди, сыграй в спектакле, разденься догола!» Да никогда. Я бы просто не выдержала. Ну еще на обнаженных женщин можно смотреть, но на мужчин-то...»

О СЫНЕ

Инна Чурикова с мужем и сыном

«А знаете, когда я была по-настоящему счастлива? Когда родила наше с Глебом сокровище. Мы все в палате - а нас там было девять человек - так готовились к первому свиданию! По очереди прихорашивались перед маленьким зеркалом, которое висело над раковиной: мои милые соседки повязывали белые косыночки и становились похожими на мадонн! Потом пришла нянечка, стала смело так раскидывать детей, мы их ловили... И вот каждая осталась наедине со своим масипуленьким — и только чмоканье слышалось в палате. Как я была счастлива!»

О БАБУШКЕ И ЛЮБВИ

Маленькая Инна Чурикова с родителями.

«Бабушка любила дедушку всю жизнь и была верна ему - одному-единственному. Он погиб в войну, когда перевозил на грузовой машине по льду Ладожского озера продукты для осажденного Ленинграда: рядом с ним взорвался снаряд, и машина провалилась, так что его могила на дне. В молодости бабушка была красивой, и когда состарилась, оставалась интересной женщиной. Ей было уже лет шестьдесят, а к ней все сватались. «Акулина, давай женимся» - а она отказывала. Я однажды спросила: «Бабуль, почему тебе не выйти замуж? Был бы рядом с тобой мужчина, помогал бы тебе». Она ответила: «А как я Захару потом в глаза погляжу?»

О ПРИЛИВАХ СЧАСТЬЯ

«Раньше у меня были моменты, когда без всякого повода накатывало такое счастье - думала, разорвусь. Глеб меня спрашивал: «Что с тобой?» Я отвечала: «Подожди, у меня прилив счастья!.. Ой, не могу, меня сейчас разорвет!..» Мне казалось, что я поднимаюсь над землей, как священник в «Сто лет одиночества» Маркеса. К сожалению, со мной этого больше не происходит (смеется). Да, становлюсь серьезной»

О ПОИСКЕ РАДОСТИ

«Я считаю, что в любой мелочи можно найти что-то хорошее. Надо уметь жить настоящим. Надо ценить то, что есть сегодня, любить каждую секундочку, которую дарит жизнь. И если даже на душе печально, находить какую-то радость. Утром просыпать с этим состоянием души. Так неприятно, когда люди начинают жаловаться. При этом понимаю, что многим живется очень трудно. Тем не менее, надо как-то переключаться, понимая, что трудности пройдут, а ты потратишь время на недовольство, брюзжание… Как-то надо себя поворачивать на другое состояние души. Вот если бы еще не терять близких!»

* по материалам изданий «КП», «Известия», «Биография», «АиФ», «Новый очаг», телеканал «Культура», Гостелерадиофонда