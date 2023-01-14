Александр Ширвиндт - об Инне Чуриковой: Я бы вместе со зрителями перед ней извинился, что мы ее не уберегли

Народный артист России Александр Ширвиндт. Фото: Борис КУДРЯВОВ

…- Алло!

- Александр Анатольевич, здравствуйте! Это Гамов, «Комсомольская правда».

- Да, Саша, здравствуй.

- Я знаю, вы с Инной Чуриковой были знакомы. И работали даже с ней. Вот сегодня ее, к сожалению, не стало. Великой актрисы, народной артистки СССР. Это - поколение Ширвиндта. Вот что бы… Что бы вы сказали зрителям ее, которые сейчас оплакивают Инну Михайловну?

- Ну… Извинился бы, что не уберегли…

- Какой она запомнится вам?

- (пауза) Она была разной, актрисой от Бога. (явно расстроен) Ладно, Сань, давай…

- Ещё один вопрос. Вы же с ее семьей, Глебом Памфиловым (муж Инны Чуриковой, знаменитый кинорежиссер) дружили же…

- Ну, как-то так… Не плотно. Но, вообще, давно.

- Скажите, что это был за дуэт такой? И какова была роль его?..

- О дуэте? (голос Ширвиндта дрогнул) Я все сказал.

Обнимаю тебя.

- Спасибо вам.