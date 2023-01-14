Кисты в головном мозге, жуткие травмы: что скрывали близкие умершей Инны Чуриковой

Инна Чурикова последний год тяжело и сильно болела, но жаловаться не любила. Фото: Евгения ГУСЕВА

Инна Чурикова последний год тяжело и сильно болела, но на здоровье жаловаться не любила. Информацию о состоянии актрисы ее семья скрывала. В начале января 2023 года Инна Михайловна вновь попала в Боткинскую больницу, а 14 января она умерла.

У Инны Чуриковой некоторое время назад были диагностированы множественные кисты в головном мозге. Оперировать актрису было нельзя - организм актрисы не выдержал бы. Врачи делали все, чтобы улучшить состояние артистки, но их попытки оказались тщетны.

Возможно, новообразования могли быть спровоцированы травмами знаменитости. Так, летом летом 2019 года Чурикова была госпитализирована из Театра "Русская песня". Во время представления она рухнула со сцены. Артистку увезли в реанимацию. Что именно произошло и какой диагноз тогда поставили врачи, так и осталось тайной

Спустя три года с актрисой случилась похожая беда. Артистка опять упала со сцены в театре, получила жуткие травмы - переломы ребер, грудины, подвздошной кости. С того времени актриса перестала появляться на публике, все время лежала. А 14 января ее сердце остановилось.

Вдова Николая Караченцова убита страшным известием. Она была дружна с актрисой, часто звонила ей. Но в последнее время к телефону подходила супруг звезды - режиссер Глеб Панфилов.

"Я понимала, что дело серьезное. Инну лечили не только с помощью традиционной медицины, китайские врачи тоже пытались поставить ее на ноги, ставили ей иголки. Глеб делал все, чтобы улучшить ее состояние... Такое горе", - цитирует Людмилу Поргину сайт mk.ru.

17 января в Ленкоме состоится прощание с Чуриковой. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.