Российские военные продолжают активно успешно выполнять различные боевые задачи в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки Минобороны России сообщило о согласованных действиях штурмовых отрядов, морпехов и ВДВ в ходе спецоперации РФ на Украине. По всей линии соприкосновения наши воины при поддержке авиации и артиллерии уничтожили пять диверсионных групп противника и сотни наемников киевского режима.

Бывший вице-премьер РФ генерал армии Анатолий Куликов считает, что уже этой зимой российские военные сумеют кардинальном изменить ситуацию в зоне СВО, что приведет к приближению окончательной победы Вооруженных сил страны в специальной военной операции на Украине.

В Госдуме РФ 14 января заявили, что хотят видеть нынешних участников СВО среди будущих учителей и депутатов. В частности, участникам боевых действий предложат преподавать в школах на освобожденных территориях, а также поддержат при выдвижении на выборах различного уровня.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года российские Вооруженные силы проводят на Украине спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ, а также по денацификации и демилитаризации Украины. О проведении СВО в феврале прошлого года публично объявил президент РФ Владимир Путин, также обозначив все основные цели спецоперации. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 января 2023 года.